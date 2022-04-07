Офіційна інфляція у Венесуелі вберезні знизилася до 1,4%, але незалежні лічильники кажуть, що вона була майже в десять разів більше

FOTO ARCHIVO. Una mujer busca sus compras en un supermercado en Caracas el 28 de febrero de 2011. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Центральнийбанк Венесуели (BCV) повідомив в середу, що Карибська країна зафіксувала інфляцію в 1,4% в березні, що є найнижчим показником з серпня 2012 року, коли середнє зростання цін становило 1,1%, а сьомий місяць поспіль з однозначною щомісячною інфляцією.

Орган, що випускає, вказав, що кумулятивна інфляція в першому кварталі поточного року досягла 11,4%, тоді як інфляція в річному обчисленні (березень 2021-березень 2022 року) становила 284,4%.

Статистика Центрального банку показує, що секторами, які найбільше зросли в минулому місяці, були освітою, яка варіювалася на 12,2%; комунікації, які мали зростання на 11,1%; та побутове обладнання, яке зросло на 2,9%.

З іншого боку, алкогольні напої та тютюн показують зниження на 1,3 відсотка.

Хоча BCV стверджує, що Національний індекс споживчих цін (INPC) продовжив у березні «свою тенденцію уповільнення», інші вимірювання, зроблені незалежними суб'єктами, показують, навпаки, прискорення інфляції.

Una venta de alimentos en una calle de Caracas (EFE/Rayner Peña R/Archivo) EFE

За даними Венесуельської фінансової обсерваторії (OVF), минулого місяця нація зафіксувала інфляцію на 10,5%, що збільшилося на 8,8 пункту з моменту Зростання цін у лютому склало 1,7%.

У зв'язку з цим економіст і колишній депутат Хосе Герра, член ОВФ, заявив в середу, що BCV « не має довіри».

«Показник інфляції в березні 2022 року в 1,4% є абсурдним. Фінансова обсерваторія веде облік кожної ціни кожного товару в індексі цін. Не вірте тій фігурі установи, яка приховала дані і публікує те, що їй підходить », - написав Герра у своєму акаунті в Twitter.

ОВФ відзначає в якості основної причини прискорення цін в березні оголошення та подальше застосування нового Податку на великі фінансові операції (IGTF), який стягує 3% з валютних операцій готівкою і який «створив ефект збільшення очікувань на рівні цін».

Венесуела, яка мала зростання цін на 130,060% у 2018 році, офіційно вийшла з гіперінфляції в грудні минулого року, зареєструвавши 12 місяців зі ставкою нижче 50%.

(З інформацією від EFE)

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