Норонья зіткнулася з колишнім прокурором Моралесом Лечугою через ймовірне скасування його візи

ХерардоФернандес Норонья, федеральний депутат Лейбористської партії (PT), відповів колишньому генеральному прокурору Республіка Ігнасіо Р.Моралес Латук, який іронізував ситуацію, яку він переживає після заяви про відкликання візи для в'їзду до Сполучених Штатів.

Через свій акаунт у Twitter законодавець Четвертої трансформації зазначив, що я не боюся дій, які може вжити уряд США, оскільки він «не іграшка» нікого, на відміну, нібито, посла Мексики у Франції (1993-1995).

«Мене ніколи не залякували такі розправи та божевільні втручання, які ви святкуєте. Як ви звикли бути іграшкою уряду. Ви думаєте, що всі ми працюємо однаково, сумно і нещасне буття», - написав він цієї середи, 6 квітня.

El exprocurador Morales Lechuga ironizó con la situación que está enfrentando Noroña (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Він також зазначив, що поїздки, які він здійснив до США, були з різних сторін, оскільки він сказав, що в 2017 році він відвідував Нью-Йорк, Трампа Тауер, з усім та ризиком відкликаної візи, як того вимагає закон, щоб протестувати проти заяв проти Мексики, виданих бізнесмен.

Однак він підкреслив, що цей вчинок і поїздка відбулися, коли він не займав жодної політичної посади, тому він був присутній як інший громадянин Мексики, оскільки не мав жодної політичної підтримки щодо будь-якої проблеми, яка може виникнути.

El diputado del PT presentó iniciativa ante la Cámara de Diputados (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Слова суперечливої Нороньї були у відповідь на твіт, виданий колишнім ректором Вільної школи права Моралесом Лечугою, який сказав, що петиста пропустить поїздки, які він здійснив до Лас-Вегаса, штат Невада,коли його скасування візи буде схвалено.

Зіткнувшись з такою іронією, колишній прокурор рекомендував депутату краще змінити компас своїх доль, оскільки, згідно з політичною ідеологією, він міг відпочивати в таких країнах, як Нікарагуа, Куба чи Венесуела, за що висловив свою підтримку, незважаючи на критику урядів що ці народи мають.

«Фернандес Норонья пропустить свої поїздки (до) Лас-Вегаса, якщо його віза буде скасована, але він може поїхати до Нікарагуа, Куби чи Венесуели, щоб скористатися цими «райами», - написав він.

Noroña fue parte del grupo parlamentario que creó el grupo de amistad con Rusia (Foto: Cuartoscuro) Daniel Augusto | Daniel Augusto

23 березня в Палаті депутатів була встановлена Група дружби «Мексика-Росія» - ситуація, яка Викликала критику політиків через те, що вона відбувалася в контексті російського вторгнення в Україну; хоча, слід нагадати, що подія затягнулася на кілька днів, оскільки на початку бойових дій призвели до прохання про стриманість.

Серед членів були законодавці Національного руху регенерації (Морена), PT, включаючи деякі з Інституційної революційної партії (PRI).

Однак через кілька тижнів конгресмен США Вісенте Гонсалес поділився листом, який він надіслав Ентоні Блінкена, державного секретаря, та Алехандро Майоркасу, секретаря внутрішньої безпеки, в якому він попросив, щоб мексиканські діячі, які брали участь у законодавчому акті, були вилучені свої візи.

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