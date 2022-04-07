Натіруц повертається до Ліми і буде представлений цього 26 травня

Натіруц щойно оголосив про новий міжнародний тур, де Перу не змогла в межах своєї подорожі. З цієї причини 26 травня вони виступлять на Plaza Arena - Жокейському клубі Перу, щоб відновити зв'язок зі своєю аудиторією та співати хором їх класики, такі як «Я хочу бути щасливим Тамбем», «Andei Só», «Соррі, Соу Рей», «Me Namora» і серед інших хітів.

Його повернення до нашої країни стане особливим моментом, щоб представити пісні з його останнього альбому «Хороша вібрація - Том 1». Він був випущений у 2021 році, рік, коли група відсвяткувала своє 25-річчя своєї кар'єри. Слід зазначити, що цей матеріал був змішаний Тоні Мазераті (який працював з Бейонсе і Аріаною Гранде) і освоїв Феліпе Тіхауер. Уньому беруть участь Педро Капо, Зіггі Марлі, Дебі Нова, Макако, Яліца Апарісіо та багатьох інших великих художників.

Натему «Todo bien» з Пуерто-Ріко Педро Капо, лідер групи Олександр Карло прокоментував перерві X, що сингл «це більше схоже на обійми мами для всіх, хто думає, що все може покращитися».

«Багато втратили близьких, і я думаю, що ця пісня має таку позитивну енергію», - додав він, зазначивши, що вони дуже задоволені реакцією людей, які завжди були в хорошому сенсі. «Вони піднімають наші астральні та добрі вібрації. Багатолюдей розповідали нам про дуже емоційні переживання, пов'язані з піснею, навіть у людей з психологічними труднощами, такими як депресія та кризи тривоги через ув'язнення», - говорить Карло.

25РОКІВ УСПІХУ

Натіруц має більше мільярда переглядів на Youtube. «Гурт розпочався в Бразилії під назвою Nativus. Він був заснований в 1996 році Олександром Карло, який на той час був студентом. Він з'явився на університетській окрузі Федеральної столиці і виділявся на місцевій сцені, поки не з'явилася можливість записати перший компакт-диск у Ріо-де-Жанейро. Відтоді історія гурту йшла до стежок, які самі учасники ніколи не уявляли. В даний час вони мають 9 дисків і три DVD-диски випущені.

«Це вірність тому, що ми віримо, що утримувало нас там, весь цей час», - каже Олександр Карло. «Сміливість не слідувати моді, щоб адаптуватися до проблем ринку під час складання пісень. Пісні повинні мати грайливе, духовне походження. Прийняття ринку є лише одним із наслідків цього».

КВИТКИНА ТІРУЦ

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