Міністр Алехандро Салас: Президент Кастільо не збирається йти у відставку

Кризи загострилися під час демонстрацій, викликаних Підвищення цін на різні продукти змусило політичних акторів вивчати різні рішення. З моменту опозиції в Конгресіпропозиція президенту повторилася Педро Кастільо , який він пішов у відставку з посади з передбачуваною метою створення більшої стабільності в країні. Хочаце була ідея, яка неодноразово висловлювалася, виконавчий директор зазначив, що вона не буде частиною планів глави держави.

Міністр культури Алехандро Салас, один з представників кабінету міністрів Анібал Торрес, який приїхав до Хуанкайо для участі в діалогових таблицях, відповідав за повідомлення про те, що президент не вважав зробити крок убік як колишній Президент Кузцинський зробив у березні 2018 року. «Ніяк (він не здаватиметься). ПрезидентКастільо твердий, президент Кастільо має силу демократії, він має силу процесу, який обрав його президентом, тому що країна не хотіла іншого варіанту», - сказав міністр.

Щодо антиурядових демонстрацій, проведених 5 квітня в історичному центрі Ліми, Салас пошкодував, що расистські вирази проти президента були частиною гарангів, повторюваних на протесті. «Ніщо не виправдовує расизм, ніщо не виправдовує дискримінацію, ніщо не виправдовує поганого поводження», - сказав глава культури.

Daniel Salaverry ha sido nombrado consejero presidencial. | Foto: Andina

Через суперечливого радника президента Даніеля Салаверріще раз було підтверджено, що Педро Кастільо не має наміру відставку з президентства республіки. «Виключається будь-яка можливість того, що президент прийме таке рішення (подати у відставку з посади). Зовсім навпаки: президент зараз зосереджений на оцінці своїх міністрів і внесенні необхідних змін», - сказав колишній конгресмен Фудхіморист.

НОВАСПРОБА

З часу Конгресу були зроблені спроби двічі усунути президента Кастільо. Спочатку цей рух не обговорювалося, оскільки він не мав необхідних голосів для досягнення цієї стадії. Однак рух, викладені в березні, змусило президента піти до Палати, але він не отримав 87 голосів, необхідних для його виведення. Цьогоразу конгресмен Аванза Паїс Росселлі Амуруз подала клопотання, закликаючи президента Педро Кастільо представити його «відставка безвідклична» відразу «на моральне благо нації».

Згідно з представленим документом, «це демонструє тотальну неефективність та безвідповідальність у справах держави, що призводить нас до стагфляції за короткий час». Вінтакож підкреслює існування «різних упущень, які загрожують національній економіці, зайнятості, національній єдності, сільському господарству країни в дуже серйозній ситуації разом із страйками важливих союзів різних видів економічної діяльності».

Ministro Alejandro Salas: “El presidente Castillo de ninguna manera va a renunciar”

Амуруз також критикував захід, накладений на початку цього тижня, щоб знерухомити населення Ліми та Кальяо на день, зазначивши, що рішення «спричинило більший хаос, а ринки, магазини, магазини повністю закриті, завдаючи шкоди населенню, яке заробляє їх щоденну життєдіяльність, щоб вижити, таким чином демонструючи зневагу проти країни, завдаючи збитків, що перевищують мільярд підошви».

Документпризначений лише для «закликання» президента Кастільо подати свою безвідкличну відставку з посади президента. Іншимисловами, він служить комюніке, яке виражає почуття національного представництва, але на яке не потрібно відповідати чи дотримуватися глава держави.

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