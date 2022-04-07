Майя Ерскін замінює Фібі Уоллер-міст і зіграє разом з Дональдом Гловером у серіалі «Містер і місіс Сміт»

Серіал Містер і місіс Сміт (містер і місісСміт )зPrime Videoнарешті знайшовФібі Уоллер-міст заміна: актриса Майя Ерскін, відома своїми ролями в PEN15 і графстві Вайн . Вона взяла на себе роль жінки-колеги Дональда Гловерав майбутній телевізійній фантастиці, яка буде заснована на бойовику з Бредом Піттом і Анджеліна Джолі.

Після оголошення проекту Уоллер-Брідж відійшов убік через творчі розбіжності, а пізніше продовжив працювати ще одним заголовком в рамках співпраці, яку він підписав з цією цифровою платформою (тією ж, в якій розміщена його знаменита комедія Fleabag). Після цієї втрати в акторському складі Гловер пізніше підтвердив, що постановка була в пошуках нової зірки, щоб дати життя місіс Сміт.

El actor y cantante Donald Glover confirmó que el final de la serie se está escribiendo. (REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

Ерскін найвідоміший тим, що є співавтором, зіркою та продюсером PEN15, оригінального титулу Hulu, який був номінований на Еммі у кількох категоріях протягом двох сезонів. Інші ролі, які складають її фільмографію, включають Винну країну (режисер Емі Полер), Чоловік шукає жінку, Випадковий, Скуб! ів майбутньому це також буде видно в Обі-Ван Кенобі, серіалі Disney+, зосередженому на класичному персонажі кіносаги «Зоряні війни».

Містері місіс Сміт матимуть стрибок до телебачення

Спочатку містер і місіс Сміт - це фільм режисера Дуга Лімана, який розповів історію кількох шпигунів-суперників, які одного дня отримують найскладніші зі своїх місій: вбити іншого. БредПітт таАнджеліна Джолі дали життя головним героям, Джону та Джейн Сміт, які одружені протягом п'яти-шести років, але їхній шлюб охолонув, і вони навіть не пам'ятають востаннє, коли вони захоплювали час. Поєдинок до смерті між двома розпалить це полум'я любові, яке здавалося мертвим, і їм доведеться оцінити, чи дійсно вони готові відпустити свою романтику.

Brad Pitt y Angelina Jolie protagonizaron la exitosa película de acción en 2005. (20th Century Fox) Moviestore/Shutterstock

Сюжет винесуть на маленький екран Дональд Гловер та Франческа Слоун . Нещодавно актор виявив, що пишуть кінець сезону, тому зйомки можуть початися в найближчі місяці року. Слоун також є шоуранном і представлений у виконавчому виробництві разом із головним героєм; Ярів Мільчан та Майкл Шефер (New Regency); та Дженні Робінс (Wells Street Films).

Коли проект був вперше анонсований, повідомлялося, що Фібі Уоллер-Брідж, відома британська актриса і сценарист, збирається стати частиною головного акторського складу. Однак головний герой Fleabag в кінцевому підсумку відмовився від нього і, на даний момент, працює над іншим виробництвом для тієї ж потокової служби.

Містері місіс Сміт ще не має офіційної дати випуску в каталозіPrime Video.

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