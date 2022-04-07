Відкликання мандату: Опозиція представила позицію ОАД проти «помилкової консультації АМЛО»

QUI17 - QUITO (ECUADOR) - 06/06/04 - Vista general de la inauguraciÛn de la XXXIV Asamblea General de la OrganizaciÛn de Estados Americanos (OEA) realizada la noche de hoy, domingo 6 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. EFE/Guillermo Legaria

Цієї неділі, 10 квітня, відбудеться Консультативний процес відкликання мандату , який міг би визначити посаду президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора ( AMLO ) в офісі, для якого він був обраний; однак члени опозиції звернулися до Організації Американської Держави(ОАД ) визначити свою позицію перед цією консультацією та контекстом, в якому вона відбудеться.

Зважаючи на близькість цієї громадянської активності, Хесус Замбрано, національний координатор Партії Демократичної революції( PRD); Адріана Діас, генеральний секретар партії; та Анхель Авіла, представник PRD Національного виборчого інституту( INE) Відвідали місію ОАД в Мексиці та представили свою перспективу поточного контексту щодо консультації.

На прийомі Перредістів були Фернандо Туеста, керівник місії ОАС в Мексиці; Бренда Сантамарія, начальник відділу спостереження за виборчими виборами Департаменту ОАД з виборчого співробітництва та спостереження; та Єруті Мендес, заступник голови Місії іноземних відвідувачів ОАД в Мексика.

El PRD acudió ante la OEA para presentar su postura respecto a la Revocación de Mandato (Foto: Cortesía / PRD)

Замбрано Гріджалва назвав цю зустріч «трансцендентною», оскільки виборчі фахівці міжнародної організації були зацікавлені в тому, щоб дізнатися контекст обставин того, що для них є надзвичайною подією.

Лідер ацтекського сонця наголосив на важливості надання цієї інформації Генеральній раді ОАД та її президенту Луїсу Альмагро, щоб організація мала свою версію «гучного голосу», оскільки вони переконані, що відкликання мандату є «фарсом».

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, fue a la OEA para llevar quejas del INE y el TEPJF relacionadas a la Revocación (Foto: Karina Hernández / Infobae México) Karina Hernandez/Infobae

Сама по собі Адріана Діас підкреслила позицію PRD щодо здійснення консультації з відкликання мандата: «Ми фіксуємо всі вимоги у виборчих органах, сподіваємось, вони дадуть звіт, доданий до документального фільму, який ми поставили».

Нарешті, Анхель Авіла оголосив, що представить усі виборчі скарги, подані партією, а також резолюції Комісії з скарг INE та Вищої палати виборчого трибуналу Судової влади Федерації ( TEPJF ), які були вирішені на користь ПРД .

Esperan que sus quejas lleguen hasta Luis Almagro (Foto: EFE / Lenin Nolly) EFE

Він також заявив, що ця партія продовжуватиме використовувати всі юридичні інструменти, що знаходяться в її розпорядженні, щоб засуджувати порушення закону президентом Лопесом Обрадором, чиновниками, які пропагують так званий 4T та керівництво руху регенераціїМорени ( Морена).

Слід зазначити, що Клавдія Шейнбаум, глава уряду Мехіко, назвала мітинг біля пам'ятника la Revolución, щоб сприяти електричній реформі, про яку обговорюється в комітетах Палати депутатів; однак під час заходу, який відбувся в районі Табакалера мерії Куаутемока активізм Регенерації Насьональ сприяв консультативному акту.

У повідомленні на користь демократії участі Епігменіо Ібарра зазначив Лоренцо Кордову та Чіро Мураяма, членів INE, як зрадників демократії для, з їх ньої точки зору, проти навчань, до яких глава федеральної виконавчої влади пройде в неділю.

Так само Маріо Дельгадо, національний президент вишневої партії, заявив, що Мексика зараз знаходиться в битві за суверенітет, тому схвалення електричної реформи та відкликання мандату стануть стовпами для усунення «останньої лазівки» неолібералізму. Так само Габріела Хіменес, стандарт-носій Морени, сказала, що «у неділю ми вийдемо сказати, що «любов з любов'ю виплачується «AMLO».

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