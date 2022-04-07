Лідія Качо накинулася на справу Саші Соколу в галузі: «Земля корупції та безкарності»

Випадок зловживання Сашею Соколом підняв голос різних особистостей з мексиканського шоу-бізнесу, оскільки були ті, хто позиціонував себе на користь співачки, а також ті, хто її засудив.

Майже через місяць після того, як Сокол оприлюднив у своїх соціальних мережах, що зазнала зловживань Луїсом де Льяно, 5 квітня вона заявила, що готова довести свою справу проти сумновідомого продюсера Televisa до суду.

У цьому контексті мексиканська журналістка та активістка Лідія Качопривітала Соколу за мужність підвищити голос перед вірою суспільства, що слава пропонує захист, тим самим дискредитуючи доноси людей, що працюють у цій галузі.

У темі Twitter він також стверджував, що індустрія розваг зобов'язана моральним та етичним боргом перед тисячами жертв сексуального насильства. Він також заявив, що настав час для розслідування та переслідування Луїса де Льяно.

La cantante compartió el mensaje en sus redes sociales donde habló del abuso del productor (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

Він також запевнив, що винні «матері загиблих - це захищати підерасти від розваг. Психологічнийтерор, який встановлюють агресори на дітей, замовчує все», тому він заявив, що увагу слід приділяти «агресорам, їхньому праву на правду та відшкодування шкоди #NoMasPederastas».

Тож він зазначив, що мужність «громадських діячів, таких як @SashaSokol або @martinezmau, величезна, оскільки громадськість дискредитує їхні голоси, думаючи, що слава дає їм захист. У Мексиці, країна корупції та безкарності, ніхто не в безпеці, крім політиків, в свою чергу. #NoMásPederastas», уклав Качо.

Журналістка не вперше проявила свої симпатії до співачки, адже після повідомлення, розміщеного на акаунті співачки в Instagram , вона заявила, що може розраховувати на неї: «Розраховуй на мене, дорогий Саша. Дійсно, саме вчинки педофіла тонуть його, а не мужність жертви».

(Foto: Instagram@ceciliafuentesm/@luisdllanomacedo)

Сокол оголосив в ніч на 8 березня, що телевізійний продюсер зловживав нею, коли вони були романтично залучені. Це одкровення відбулося після суперечливого інтерв'ю Йорді Росадо з Луїсом де Льяно , в якому він згадав про свої «стосунки», коли співакові було всього 14 років.

Після цієї заяви та повідомлень про підтримку членів мексиканських розваг, зведена сестра Луїса де Льяно Сесілія Фуентесприйшла його захист, який сказав, що злякався і згадав, що це питання призвело до того, що Де Ллано впасти у важку депресію.

У тексті на TVNotas він попросив у продюсера любові, миру і розуміння: «Вони в клітці його в дуже маленькому просторі, прив'язаному до якоря, який кинутий в бездонне море. Іце несправедливо».

А після заяви, в якій Де Ллано стверджував, що такого зловживання не було і не скоїв жодного злочину, колишній Тімбіріче видав сильне попередження 76-річному продюсеру: «Що я зробив, коли поділився правдою, було не з наміром каменювати Луїса. Його каменяють за свої вчинки. Луїс: Думати, що ви не діяли аморально - це аморальна річ. Побачимосяв суді. »

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:







