Liga MX вигнала шанувальників під час Толука проти Раядоса

Під час матчу Толука проти Раядоса де Монтеррея на турнірі Grita México Clausura 2022 Liga MX спортивна влада повідомила, що вони відкликали групу вболівальників через свою поведінку на стендах стадіону Немесіо Діес в Толука, штат Мексика.

Офіційна заява, опублікована в соціальних мережах, детально про те, як проводилися протоколи для виведення групи вболівальників через їх поведінку на стендах.

Звіт читається наступним чином:

«Вони вилучають 15 вболівальників у Толука проти Раядоса з 4-го туру: Ліга MX повідомляє, що в очікуванні матчу 4-го туру #GritaMéxicoC22 між Толукою та Раядосом 15 осіб були виведені зі стадіону Nemesio Diez. Це стосується недотримання ознак хорошої поведінки, порушення порядку та занепокоєння інших учасників

Виселення здійснювалося елементами державної громадської безпеки за підтримки приватної безпеки та під наглядом Уповноваженого Ліги BBVA MX».





*Інформаціяв розробці



