Юлен Рементерія розпочав проти міністра внутрішніх справ та AMLO за відкликання мандату

Під час сесії Сенатупаніст Юлен Рементеріязаявив, що Сенат повинен денонсувати акти порушення закону актами прозелітизації секретарем уряду Аданом Аугусто Лопесом.

На сесії в середу, 6 квітня, опозиційна лава, що складається з партій Інституційної революційної (PRI), Національної дії (PAN), Демократичної революції (PRD) та Громадянського руху (МС), попросилаобговорити та затвердити звіт Національної гвардії, щоб визначити, чи існує неправомірне використання державних ресурсів для дій за отриманими результатами.

Це було запропоновано тому, що сенатори виступили проти дій, понесених Аданом Аугусто Лопесом та главою Національної гвардії при використанні літака з цього агентства для поїздок до північних штатів.

Rementería зазначив, що хоча за звіт слід проголосувати, він заявив, що «є тема, яку потрібно торкнутися». Він показав відео, яке демонструє фрагменти пропаганди Відкликання Мандата, зроблене міністром внутрішніх справ, та деякі фрагменти виступів Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

Rementería a señalado que el PAN interpondrá denuncias al secretario de Gobernación (fotos: Senadores del PAN / EFE/José Méndez)

Пізніше він прокоментував, що порушення закону було очевидним, і тут ми сказали, що збираємося його застосувати. Вонитакож протестували на його дотримання і не роблять цього. Небудемо приходити на захист незахищеного. '

«Я нагадую вам про те, що президент багато сказав у кампанії і досі каже це як чиновник: «Ніхто вище закону, нічого поза законом». Застосуйтеці слова на практиці», - сказав паніст.

Він зробив висновок, зазначивши, що такі вчинки заслужив донос з боку всього Сенату. Однак президент Сенату Ольга Санчес Кордеропостійно вказувала під час участі Рементерії, що вона повинна закінчитися так, як її час закінчився.

Незабаром після цього він розмістив у своєму офіційному акаунті Twitter фрагмент своєї участі у Сенаті разом із повідомленням, в якому він заявив, що в Морені вони були «руйнівниками демократії» і напали на заклик Санчеса Кордеро.

«Укласти сенатора». «Укласти сенатора». Ось як вони реагують, коли про них свідчать, коли ви знімаєте маску. Тому що вони насправді: Руйнівники демократій, свобод і носії політичних і моральних страждань»

La senadora defendió a Adán Augusto López (Foto: Canal del Congreso)

До цих коментарів сенатор Люсія Трасвінья, сенатор MovimientoRegeneración Nacional (Морена), захистив Августо від критики і зазначив, що» цене питання, яке їх стосується».

«Те, що роблять політичні групи, - це політизація, оскільки найближчим часом відбудеться консультація громадян (відкликання мандата)», - стверджувала Трасвінья Вальденрат і постановила, що дії, вжиті виконавчою владою як верховним главою Збройних сил, є його владою, а не владою Сенату.

Так само в останні дні сенатор і координатор лави для PAN заявив на прес-конференції в Сенаті, що вони Денонсувати владі секретарю внутрішніх справ Адан Аугусто Лопесу, оскільки він зазначив, що використовуються державні ресурси.

Слід зазначити, що главу Сегобу піддався критиці, оскільки він сприяв консультації з скасування мандата в штаті Сонора, коли насправді він збирався займатися питанням реформи електроенергії.

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