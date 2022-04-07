Йоганна Сан-Мігель і Карлос Карлін думали про те, щоб почати роман і мати дитину разом

ІоаннаМихайлівського і КарлосКарлін, який був частиною комедійного серіалу Патаклаун, не один раз показали, що вони чудові друзі. Вони познайомилися в 1985 році, і хоча спочатку хімія не з'явилася миттєво, вони стали нерозлучними, оскільки дали життя Кеці та Тоні наприкінці дев'яностих.

Після того, як програма закінчилася, кожен пройшов інший курс у своїй кар'єрі. Однак доля завжди закінчилася об'єднала їх у таких проектах, як «Chancho amor», «Muerte Cupid», «Puro Cuento», серед інших. Остання п'єса, в якій вони знову зіберуться, - це «Поки телебачення нас не розділить».

У цій постановці видатні художники з великим гумором та винахідливістю ставлять під сумнів важливість наявності хлопця чи подруги для суспільства. «Чи потрібно мати партнера? Чи важливіші романтичні стосунки, ніж дружба? Чи зробили б вони добре, якби вони стали коханими, як всі сказали їм?» ,говорить конспект твору.

І це те, що багато послідовників замислювалися, чому вони ніколи не починали любовних стосунків, беручи до уваги, що обидва сказали, що їххімія надзвичайна на екранах та поза ним. Ціміркування набули сил, коли в 2021 році Сан-Мігель відродив фотографію в Instagram, на якій він з'явився цілуватися зі своїм великим другом.

Seguidores de Johanna San Miguel y Carlos Carlín se emocionaron con la foto en Instagram. (Foto: Captura)

ВОНИПІДНЯЛИ ІДЕЮ БУТИ РАЗОМ

Що стосується цих чуток, господар Esto es Guerra здивував місцевих жителів та незнайомців, зізнавшись, що ідея розпочати відносини з Карліном дійсно пройшли через її розум. «У мене була ця ідея, і я сказав йому (...) Ми навіть говорили про народження дитини, коли ми були дітьми. Я відмінна мама», - сказала Йоганна для газети El Comercio.

Колишній ведучий вонтон Ніч додав, що ніколи ні до чого не прийшли, тому що в той час ведучий «був не в кращому стані», щоб завести роман . Однак він також стверджував, що в якийсь момент думав про те, щоб створити сім'ю зі своїм другом. «Так, мені б сподобалося», - додав актор.

Johanna San Miguel y Carlos Carlín trabajaron dos años juntos en Pataclaun. Allí afianzaron su amistad. (Foto: Latina TV)

Однак Сан-Мігель розмірковував про можливість бути партнером Карлоса Карлінаі запевнив, що працювати між ними було б «неможливо». Зайого словами, це тому, що обидва мають дуже різні особистості, які пари добре, як друзі, але не як коханці.

«Ми б відведемо очі, ми опинилися б по неділях. Карлін- відлюдник реконтра, я думаю, що він хоче залишитися один на все життя з Містіком та Лейлою (їх собаками) та їх ляльок. У моєму випадку я хочу знайти когось, хто найкращий для мене. Карлінхолодніший, я більш пристрасний», - сказалафігура від América TV.

«Якщо ми вирішимо розпочати стосунки, ми б в кінцевому підсумку вбили себе протягом 48 годин. Це любов-ненависть», - підкреслив актор. «І вони хороші люди з 48 годин, я думаю, що за півтори години я більше не витримую вас. Але я все ще люблю його, захоплююся ним, він є частиною моєї сім'ї, занадто багато любові, поваги, захоплення. З ним приємно працювати і творити», - додала Йоганна.

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