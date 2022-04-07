JEP перегляне переконання генерала (r) Хайме Умберто Ускатегі за масову різанню в Мапіріпан

Octubre 01 de 2015. Bogotá. Jaime Humberto Uscategui, general retirado del Ejército. (Colprensa - Mauricio Alvarado)

У середу, 6 квітня, Спеціальна юрисдикція за мир (JEP) повідомила, що прохання про перегляд 37-річного тюремного ув'язнення проти генерала (г) Національної армії Хайме Гумберто Ускатегі був прийнятий за «неналежне упущення», яке він вчинив, поки воєнізовані групи вчинили різанину в Мапіріпан, Мета, у 1997 році.

Розділ мирного апеляційного суду дав зелене світло перегляду вироку, винесеного звичайними судами проти тодішнього командира VII бригади армії, скасовуючи рішення, прийняте розділом огляду 6 серпня 2020 року, в якому ця заява була відхилена, оскільки вона не мала обґрунтовані причини його проведення.

«Хоча звичайне правосуддя задовольняє інтерес особи, нібито потерпілої судовим рішенням, перехідне правосуддя в основному спрямоване на отримання повної істини, протистояння різним рахункам війни. Це сприяє і сприяє виконанню прав жертв і суспільства на правду, справедливість, репарацію і неповторення», - йдеться в Апеляційному розділі.

У порядку 1086 року Палата попередила, що «причина, на яку посилається представник генерала Хайме Гумберто Ускатегі», відповідає не новим доказам, а новому юридичному факту, і «12 наданих доказів призначені для підтримки його невинності» в умовах цих дій, які були приписуються колишній командир Об'єднаних сил самооборони Колумбії (АМУ) Карлос Кастаньо, в якому, за оцінками, близько 60 людей загинули і катували.

У зв'язку з цим перехідне правосуддя заявило, що важливо вказати, що рішення про перегляд засудження не передбачає виправдання генерала, пояснюючи, що поведінка, яку звинувачували у «неналежному упущенні обтяжених вбивств та простих викрадень», може бути проаналізовано у світлі нових конституційних норм, які були введені з Остаточною мирною угодою.

«Суддя вирішує клопотання, грунтуючись на аналізі доказового матеріалу з високим рівнем демонстраційної інтенсивності, що призводить до вирішального рішення, спрямованого на встановлення походження чи іншим чином нового юридичного факту та наслідків для перехідного правосуддя щодо конкретної справа випливає з рішення», - йдеться в апеляційних розділах.

Нарешті, він зазначив, що після того, як перегляд вироку колишнього командувача армією було визнано та враховуючи вплив, який може мати це рішення, Розділ огляду повинен включити в перехідний огляд «кримінальну справу, що містить накази, докази та докази, які підтримували висновки про засудження заявника, в тому числі дій, зроблених за місцем касації».

Це була б третя спроба генерала (г) мати мирний суд, неодноразово критикувався членами силовиків, переглянути його вирок, найвищий, який був накладений на уніфікованого чоловіка свого рангу і максимум, що звичайне правосуддя передбачалося в той час, коли він був накладений.

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