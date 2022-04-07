JEP ініціювала інцидент з презирством проти Підрозділу національного захисту за нібито відсутність гарантій колишнім учасникам бойових дій

Дляприсвоєння транспортного засобу, мабуть, дефектної схеми безпеки колишнього учасника бойових дій вимерлого партизанського FARC і не в змозі надати йому рішення, незважаючи на пов'язану опіку,Спеціальна юрисдикція за мир (JEP) ініціювала інцидент презирства директора Підрозділ національного захисту (УНП), Альфонсо Кампо Мартінес.

На радіо La W вони сказали, що в Розділі невизнання JEP вони прийняли це рішення, оскільки, незважаючи на те, що підписант мирної угоди повинен бути забезпечений захисними заходами, з тим автомобілем, який, на його думку, постійно виходить з ладу, він знаходиться під загрозою.

По радіо вони пояснили, що перед ситуацією колишній партизан подав опіку, і оскільки УНП все ще не вирішує цю проблему, то JEP ініціював інцидент презирства , за який Кампосу Мартінесу доведеться видавати письмові розряди максимум за п'ять днів.

Улютому мирний суд подав аналогічну вимогу до Пасто Алапе, делегата Партії Громад до Національної ради з питань ререєстрації.

Колишній член покійного секретаріату FARC засудив недоліки у своїй схемі безпеки та попередив про ризик для свого життя під час слухання у Спеціальній юрисдикції за мир, що відбувся минулого листопада.

На цій зустрічі член Партії Громад представив чіткі ситуації, коли безпека, надана йому УНП, кілька разів слабшає і виявила поганий стан службових транспортних засобів, призначених для їх пересування.

Віннаводив як приклад того дня, коли йому довелося поїхати до Ла-Гуаджіри, де він перебував у похованні колишнього учасника бойових дій та здійснював інші соціально-економічні заходи з реінтеграції; а потім поїхав до Антіокії. «Я зробив екскурсію без повного захисту, тому що УНП тільки схвалила рух водія зі звичайним фургоном».

Він також пояснив, що в деяких випадках його супроводжувачів відправлялися на рейсах інших авіакомпаній до себе, і що в багатьох випадках йому доводилося подорожувати поодинці або з дуже малою кількістю супроводу.

Це не перший раз, коли Alape попередив про свою безпеку. Під час Національної ради з реінкорпорації 2021 року він приніс національний уряд відповідальним у листі, адресованому міністру внутрішніх справ Даніеля Паласіоса, за те, що може статися з ним через зменшення його схеми безпеки. Лист надіслано 28 січня 2021 року.

«Я поставив на облік і тримав національний уряд, відповідальний за ризик переміщення, без принципового зниження схеми безпеки, призначеної мені в його роботі», - сказав підписант миру.

Він наполягав на тому, щоб діяльність, яку він виконує, відповідав «зобов'язанням перед економічними та соціальними реінтеграційними діями громади». Він підтвердив свою прихильність до мирної угоди, але сказав, що «уряд виконує належне як адміністратор держави».

Радіостанція також стверджувала, що визначення JEP мають відношення до повторних сповіщень, які були отримані. «У виконанні заходів, які повинні бути надані пану Алапе Ласкарро, щоб гарантувати його життя та цілісність, наприклад, реальну обґрунтованість його політичних прав», - заявив JEP.

Він сказав, що відповідальність лежить не на схемі, а на уряд Івана Дука, оскільки він вніс фінансові корективи. Для Alape це означає «обмеження дій та зобов'язань підписантів щодо виконання Угоди».





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