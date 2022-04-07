«Його турбує, що ми думаємо інакше»: члени PAN підтримали Лопеса Рабамана, згадавши про це «вранці»

Сенатор Партії національних дій (PAN) Кенія Лопес Рабаданстала одним з найсильніших опонентів президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO),так як з Верхньої палати, так і з соціальної мереж вона завжди залишає чітким своє невдоволення заявами і діями президента.

Перед постійними коментарями та звинуваченнями президент, як це прийнято, засвідчив законодавець під час розділу « Хто є хто з брехні Ана Гарсія Вілчіс», яка прагне нібито фальшивих новин потрапити на Четверту Трансформацію (Q4).

Хоча Лопес Рабадан не мовчав і вимагав Табаскєньо, кілька її однопартійців вирішили підтримати її та надіслати повідомлення про підтримку після цієї згадки в Національному палаці.

По-перше, національний лідер синьо-білого Марко Кортес поділився своєю підтримкою та надіслав повідомлення Лопесу Обрадору, який, запевнив, «нас турбує, що ми думаємо по-іншому», а також людям, які «постійно показують йому свою брехню та помилки». З цієї причини він попросив продовжувати підвищувати голос для Мексики.

EL líder nacional del partido blanquiazul también se unió a las publicaciones de apoyo (Foto: Twitter)

СантьягоКріль, віце-президент Палати депутатів, також виступив вперед і заявив, щоAMLO «використовує владу для поляризації народу Мексики». Крімтого, він вимагав припинити звинувачення та напади на Лопеса Рабамана та всіх його опонентів.

Зі свого боку, федеральний депутат округу 4 в Юкатані, покровитель Сесілія Лавіада, відхилив використання державних ресурсів для нападу на журналістів та опонентів, ситуація, на яку вони вказали Лопеса Обрадора. Він також зазначив, що розділ Хто є хто з брехні «є маскою авторитаризму Морени».

Колишній кандидат у президенти та губернатор штату Мексика Жозефіна Васкес Мота також солідарно зі своєю товариською партією та висловилася за тих, хто прагне захистити навколишнє середовище від мегапроектів 4Q.

«Моя солідарність з моїм колегою @kenialopezr та громадськими активістами, які виступають за нашу природну спадщину. Яза те, щоб почути голоси мексиканців, які прагнуть захистити навколишнє середовище, перед обличчям екоциду в розтяжці 5 #TrenMaya », - написав він зі свого акаунта в Twitter .

Нарешті, Хорхе Ромеро Еррера, координатор лавки PAN в Палаті депутатів, заявив, що Паласіо Насьональ продовжує переслідувати і залякувати опонентів, ситуацію, яку він назвав «неприйнятною».

Varios de sus compañeros de partido mostraron su solidaridad tras los señalamientos de AMLO (Foto: Twitter)

Ці відповіді прийшли після того, як заявив федеральний президент під час ранкової прес-конференції 6 квітня уривок з інтерв'ю, яке Кенія Лопес дала каналу YouTube , де вона продемонструвала проти поїзда Майя.

У такому просторі під керівництвом Карлоса Алазракізаконодавець постановив , що, з її точки зору, цей проект є«ще однією примхою»мексиканського президента , де екосистема, до якої входять Мексиканська затока і Карибське море.

«Ці хлопці з Морени та уряду Лопеса Обрадора з цією примхою поїзда майя навіть збираються змінити бірюзову синю моря, просто подивіться, наскільки летально, наскільки шкідливими можуть бути неосвічені уряд та популістський уряд», - сказав Лопес Рабадан.

Щодо цих тверджень, Лопес Обрадор сказав, що такі прикметники, як «популістський» та «невіглас», є частиною консервативної думки, оскільки, з їх ньої точки зору, ці персонажі припускають, що «всі інші неосвічені, ми не є».

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