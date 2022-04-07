Instagram: 3 варіанти, які користувачі повинні вибрати, що побачити на початку

Foto de archivo del logo de Instagram en la pantalla de un celular. Ago 3, 2017. REUTERS/Thomas White/

Instagram представив кілька днів тому новий інструмент для користувача може мати більший контроль над тим, що вони бачать у своїх кормах. Завдякицьому є можливість вибору між трьома різними варіантами перегляду.

1) Home - це поточний формат подачі. У цьому випадку ви бачите комбінацію вмісту людей та облікових записів, за якими слідує користувач, класифікується за алгоритмами, а також іншого рекомендованого вмісту, який система вважає, що вам може сподобатися.

За даними компанії, люди бачать понад 90% публікацій своїх контактів у алгоритмічно класифікованій стрічці. Це число було менше половини з хронологічною організацією.

У будь-якому випадку, ті, хто хоче вибрати іншу форму організації, зможуть це зробити. Потімпараметри «Вибране» та «Наступні» додаються до «Пуск».

2) Вибране показує повідомлення облікових записів, які користувач вибирає, в хронологічному порядку. Тобто ви можете вибрати улюблені облікові записи, з яких ви не хочете втрачати жодного вмісту. До списку можна додати до 50 профілів, а зміни можуть бути внесені в будь-який час.

Повідомлення рахунків у списку обраних також будуть відображатися вище вгору в домашній стрічці, із значком зірки.

3) Зі свого боку, Наступний показує лише повідомлення людей, за якими користувач стежить, і вони також розташовані хронологічно.

Яквибрати, як буде виглядати контент в стрічці

Щоб вибрати один із цих трьох варіантів перегляду, необхідно виконати наступні дії:

1. Відкрийте Instagram і увійдіть, якщо цього не було зроблено.

2. У лівому верхньому кутку натисніть на логотип Instagram

3. Буде відображено меню з параметрами подачі. Виберіть бажаний.

Оскільки це глобальний запуск, оголошений лише кілька днів тому, можливо, не всі користувачі ще мають цю опцію. Як перший крок, вам доведеться оновити додаток, і якщо інструмент ще не прибув, очікуйте, що він, безумовно, буде доступний у наступному оновленні.

El usuario puede elegir entre tres formas de ver el feed

Якпрацюють алгоритми Instagram

Instagram використовує ряд алгоритмів, класифікаторів та процесів, щоб персоналізувати користувальницький досвід. Тому, коли ви вирішите використовувати параметр відображення за замовчуванням, особливо, ці системи втручаються, щоб надати більшу актуальність у стрічці тому вмісту, який користувач може знайти релевантним.

Якікритерії враховують алгоритми для ранжирування актуальності контенту? Як пояснює компанія у своєму офіційному блозі, найважливішими є такі аспекти:

Інформаціяпро публікацію. Це сигнали про популярність поста (наприклад, скільки людей сподобалося) і про більш поширену інформацію про сам контент, таку як дата розміщення, тривалість (якщо мова йде про відео) і місцезнаходження, якщо така є, що було вказано.

Даніпро особу, яка зробила публікацію. Сигнали, які враховуються, наприклад, час, коли користувачі взаємодіяли з цією людиною за останні кілька тижнів.

Активністькористувача. Тут, наприклад, враховуються «лайки».

Історіявзаємодії з кимось. Ці дані використовуються для оцінки інтересу, які можуть бути сформовані шляхом перегляду публікацій конкретного облікового запису. При цьому враховується рівень і тип взаємодії з контентом: чи залишаються коментарі, скільки часу ви витрачаєте на публікації в цьому профілі і т.д.

Напідставі цієї інформації робиться десяток оцінок про ймовірність того, що користувач буде взаємодіяти з публікацією по-різному.

Дляорганізації подачі в режимі запуску, або за замовчуванням, система враховує п'ять видів взаємодій зокрема: ймовірність того, що на пост буде витрачено більше часу, що він буде подобатися, прокоментував, збережений і клік фото профілю.

Іншими словами, для того, щоб система автоматично фільтрувала вміст, який може бути найбільш цікавим для користувача, користувач просто повинен показати одним із вищезазначених способів свою зацікавленість. Таким чином, ви побачите в стрічці, поки він налаштований в режим «пуск», що алгоритми вибирають для користувача.

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