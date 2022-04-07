«Той, хто думає, що він король»: Деніз Дрессер вирвався проти AMLO за критику міністрів SCJN

Політолог і письменник Деніз Дрессер накинувся проти президентаАндреса Мануеля Лопеса Обрадора(AMLO) за докір ставлення Верховного Міністрів Суду нації (SCJN) дореформи електроенергії.

Під час своєї ранкової прес-конференції з Національного палацу федеральний президент розкритикував міністрів Суду за зосередження уваги на правових підставах і не «заглиблюючись», щоб визначити конституційність Реформації.

AMLO заявив, що міністри повинні врахувати, що реформа електроенергії Енріке Пенья Ньєто була схвалена з хабарями (уряд Мексики/YouTube)

У його участі головний виконавчий директор зазначив, що міністри повинні врахувати , що реформа електроенергії Енріке Пенья Ньєто була схвалена з хабарями законодавцям, не маючи «ретельного обговорення».

«(Міністри) - істоти з іншого світу, що ця реформа була схвалена хабарями і що йде судовий процес проти директора Pemex (Еміліо Лозоя), який зізнався, що дав хабарі законодавцям, щоб пройти енергетичну реформу», - сказав він.

(Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

І він додав: «Чи може влада компаній більше? І щоб вони не прийшли до мене, що Закон Закон, щоб вони не прийшли до мене з тією історією, що Закон закон, що буде доведено, чи є вони юристами, які захищають суспільний інтерес або є роботодавцями, юристами бізнесу».

У відповідь на свою заяву політолог нагадав, що людина, яка не надає значення закону, є ним, оскільки він «порушує це щодня»; у своєму повідомленні вона пошкодувала, що своїми заявами президент Лопес Обрадор хоче повірити себе королем, але він справді «неопріїст ».

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar (Foto: Twitter/@raultortolero1)

До його публікації реакції інтернет-користувачів не змусили себе довго чекати, оскільки кілька користувачів пошкодували, що при владі людина не поважає Конституцію чи інституції.

«Дуже серйозно, його намір зрозумілий, захопити ВСЕ: електричну монополію, керовану державою; виборчу систему, де все вирішується ним, щоб збільшити його концентрацію влади. Якщо ви не переживаєте, ви не звертаєте уваги»,«І що вони не приходять до мене з історією, що демократія - це демократія »: AMLO 2024″ та «Той, хто поклявся у своєму становищі дотримуватися Конституції та законів, які від неї виходять», були одними з відповідей.

Cibernautas y personajes de oposición se lanzaron en contra del presidente López Obrador (Foto: Twitter/@ClouthierManuel)

Як і Деніз Дрессер, користувачі мережі та опозиційні діячі кинулися проти президента Лопеса Обрадора за заяви, надані під час його традиційного ранку.

Таким був випадок колишнього президента Мексики Феліпе Кальдерона Хінохоси, який порівняв слова, які дав виконавчий директор, коли прийняв владу в 2018 році, з тими, про які він сказав у середу: «Я протестую, щоб зберегти та виконувати політичну конституціюМексиканських Штатів США та закони, які виходячи з нього».: Лопес Обрадор, 2018. «І не давайте мені такої історії, що закон - це закон: Лопес Обрадор, 2022 ″.

Cibernautas se lanzaron en contra de López Obrador por las declaraciones dadas durante su mañanera (Foto: Twitter/@lpazosp)

Поки сенатор Партії національної дії (PAN) Ліллі Теллісподілилася цитатою та додала: « Слова президентаАндреса Мануеля Лопеса Обрадора, сьогодні, 6 квітня 2022 року, на офіційній церемонії в Національному палаці».

Тим часом журналіст Паскаль Белтран дель Ріо сказав, що його не здивували слова президента, оскільки для AMLO закон ніколи не був законом, а «тим, що він говорить» . «Я б краще не протестував, щоб дотримуватися закону і виконувати закон. Що таке аберація, сказав би він», - додав він.

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