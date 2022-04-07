Хакери прагнуть поширювати дезінформацію та фейкові відео з України у Facebook

PARIS, FRANCE - OCTOBER 28: In this photo illustration, the Facebook logo is displayed on the screen of an iPhone in front of a Meta logo on October 28, 2021 in Paris, France. This October 28, during the Facebook Connect virtual conference, Mark Zuckerberg announced the name change of Facebook, believing that the term Facebook was too closely linked to that of the platform of the same name, launched in 2004. It is now official, the Facebook company changes its name and becomes Meta. (Photo illustration by Chesnot/Getty Images)

Група кіберзлочинців намагалася порушити акаунти у Facebook українських військовослужбовців та опублікувала відео, що закликають українську армію здати, згідно з повідомленнями Мета , материнської компанії Facebook.

Ця кампанія була проведена групою, відомою як UNC1151, яка була пов'язана з урядом Білорусі, згідно з проведеним дослідженням.

Лютневеоновлення безпеки від Meta визначила активність цієї групи, яку назвали «автор-примар» або автор - привид. З тих пір група намагалася скомпрометувати «десятки» інших рахунків, хоча це було успішним лише в кількох випадках.

Цізловмисники особливо використовують фішинг , щоб заохотити своїх жертв натискати на посилання, які призводять до того, що шкідливі сайти крадуть їх паролі.

Кіберзлочинці змогли розміщувати відео з фальшивими повідомленнями, які, як видається, надходили з постраждалих облікових записів, але Мета заявила, що більше заблокувала цей вміст ділитися.

«Ці небезпечні актори не збираються здаватися», - сказав на прес-конференції керівник політики безпеки Facebook Натаніель Глейчер. «І вони все частіше схильні поєднувати різні підходи», - додав він.

Окрім вищезазначених атак, у звіті компанії також детально описуються різноманітні інші дії, що здійснюються проросійськими акторами. Мета навіть стверджувала, що група намагалася організувати акцію протесту проти польського уряду у Варшаві, хоча подія та обліковий запис, який його створив, були швидко відключені.

Платформа повинна мати справу не тільки з класичними дезінформаційними кампаніями по мережах через підроблені акаунти, але й з іншими тактиками, такими як мобінг або переслідування.

Gente espera para ser evacuada desde el pueblo de Derhachi, fuertemente bombardeado, en las afueras de Járkov, en medio de la ofensiva de Rusia, en Ucrania. 6 de abril, 2022. REUTERS/Thomas Peter REUTERS

УРосії видалили 200 акаунтів

Металіквідувала мережу з 200 акаунтів в Росії за створення масових неправдивих повідомлень переважно проти українських та російських осіб.

Мережапрацювала з підробленими, дубльованими та автентичними обліковими записами, поведінка яких була виявлена автоматичними системами платформи. Компанія вказує у своєму звіті, що масові звітні зусилля зросли в середині лютого, безпосередньо перед вторгненням в Україну.

Що стосується фальшивої поведінки, яка розподіляється узгоджено, компанія видалила відносно «невелику» мережу, яка використовувала фальшиві акаунти (27 акаунтів Facebook та чотири Instagram, хоча вона також мала присутність на інших платформах), щоб атакувати користувачів в Україні, де вона працювала разом з Росією.

Мета пов'язує цю мережу з іншою ліквідованої два роки тому, яка діяла з Росії, українського регіону Донбасу та Криму.

Технологічнакомпанія також оновила свої акції в Україні. Узв'язку з цим він підкреслив, що були спроби повернутися на платформу державними та недержавними суб'єктами, раніше вилученими з неї, крім спам-мереж, які використовують оманливу тактику для монетизації уваги громадськості щодо війни, що триває.

Кіберезионство

У свою чергу, Мета виявила дві кампанії кібершпигунства в Ірані, одна з яких орієнтована на ключові галузі та інфраструктуру в таких галузях, як енергетика, телекомунікації, морська логістика чи інформаційні технології; а в Азербайджані — проти громадянського суспільства та управляється Міністерством внутрішніх справ.

У Південній Америці компанія перервала операції скоординованої неавтентичної поведінки в Бразилії, Коста-Ріці та Сальвадорі.

З іншого боку, на Філіппіни видалили мережу, відповідальну за закриття веб-сайтів та їх пошкодження, а також десятки тисяч облікових записів, сторінок і груп по всьому світу для розгортання спам-кампанії з монетизації уваги людей до майбутніх виборів в країні.

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