Губернатор Сантандера оголошує судовий позов проти заступника за те, що він назвав його «парако і корумпованим

У четвер, 7 квітня, губернатор Сантандера Маурісіо Агілар оголосив, що порушить судову справу проти заступника цього департаменту на північному сході Колумбії Ферлі Сьєрра, який був сильним критиком його адміністрації після того, як назвав його «парако і корумпованим» і належить до «злочинця клан».

Це підтвердив губернатор Агілар у заяві, в якій він детально розповів, що позов про травми та наклеп буде оброблятися юридичною фірмою «De la Esprella Lawyers Enterprise», за допомогою якої він прагне «захистити» свою честь та честь своєї родини, і запевнив, що не буде вступати в дебати «де там немає місця для причин або аргументів; тільки є місце для факто віртуальних проспектів».

«Я повинен бути вбитий парако і корумпованим кланом Агілар Агілар, до якого належить Маурісіо Агілар, тому що своїми гнилими органами управління вони не зможуть замовкнути голоси Сантандера, який хоче, щоб його кримінальний клан пішов і перестав кровоточити цей відділ», - заявив депутат Сьєрра у своєму Twitter рахунок, який привів до того, щоб його нав'язати цей позов.

«Систематична одержимість депутата - який перетворив свою громадську гідність у подорожуючий цирк, денатуризувати публічні дебати, політичний контроль, протиріччя та відмінність, необхідні в демократії - проти моєї людяності, моєї родини та моєї урядової команди, змушує мене ратифікувати, що незважаючи на їх переслідування, туманне поводження, порушення, які він здійснює, особливо проти жінок мого кабінету, яких я відкидаю і засуджую, я не збираюся спускатися в бруд, де він повернув свою відповідальність», - сказав президент.

Він також запросив депутата Сьєрра, з яким у нього було кілька юридичних суперечок, виконувати свої обов'язки «без словесної агресії» та пропонувати дії, які приносять користь сантандерейцям, а не «плагіатупроектів інших відомств», і стверджував, що те, що робив чиновник, - це «знищити і підпалити, але в умови пропозиції та будівництва тріснули».

«Батько клану, ув'язнений парако. Брат ув'язнений за корумпованих, і тепер вони приносять De la Espriella, щоб спробувати прикрити сонце пальцем. Тепервони обурені тим, що називають їх кланом парако, але коли батько союзувався з центральним блоком самооборони болівара, вони нічого не сказали», - сказавдепутат через свій акаунт у Twitter, знаючи, що проти нього будуть порушені судові дії.

У зв'язку з цим він вказав, що у нього «відчайдушний» губернатор, якому він вказав, що проти нього застосовується злочин образи та наклепу, стверджуючи, що він ніколи не плагіатував проекти, як зазначає Агілар у заяві, підтверджуючи, що президент нібито належав до «парако і корумпований» клан і нагадує йому про долю тата і брата.

Це не перший раз, коли заступник і президент Сантандера переростає свої суперечки до судів, минулого року Ферлі Сьєрра оголосив, що принесе судові позови проти губернатора Сантандера Маурісіо Агілара за передбачуване порушення заходів біозахисту під час святкування його дні народження в сидінні губернатора.

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