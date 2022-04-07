Федеріко Гутьєррес зустрівся з Радою Національної гільдії: «Ми дамо гарантію, що країна може продовжувати зростати»

Кандидат у президенти команди в Колумбії Федеріко Гутьєррес зустрівся з Радою Національної гільдії в середу вдень. За словами президента Національної федерації купців (Fenalco) Хайме Альберто Кабала, він є першим кандидатом, який прийняв зустріч з лідерами колумбійського продуктивного сектора.

На цій зустрічі вони мали можливість послухати пропозиції Фіко, який точно представив публіці свій план уряду вранці 6 квітня і представити свої побоювання щодо країни: генерація зайнятості, структурні реформи, боротьба з корупцією, серед інших питань.

За словами Кабалу, профспілки знайшли великі збіги з ідеєю країни, запропонованої їм колишнім мером Медельїна. Серед них він зазначив пропозиції щодо економічної та соціальної державної політики, які відхиляються від ідеї інтервенціоністської держави.

Зі свого боку, кандидат Федеріко Гутьєррес наприкінці зустрічі заявив, що «всі дискусії, які ми провели сьогодні, є фундаментальними і повинні відбуватися в рамках демократії та свобод, які є першими, які ми маємо захистити. У демократії та свободах країна продовжуватиме зростати економічно, соціально і закривати соціальні прогалини».

Фіко скористався можливістю кинути більше pullas на свого найсильнішого конкурента в гонці до президентства, кандидата Історичного пакту Густаво Петра. Він сказав, що центральна дискусія лежить не між конфліктами двох людей, а між двома діаметрально протилежними економічними, соціальними та політичними моделями.

Крім того, кандидат кинув кривебол з темою використання приватних пенсійних фондів для виплати тих, хто не має надбавок зараз, питання, яке було спірним у кампанії Петра.

Кандидат також припустив, що це не час брати гроші з Колумбії, а продовжувати інвестувати в країну; особливо, враховуючи зміну тенденції, яка сприятиме йому на опитуваннях.

Цікаво, що коли журналіст запитав Гутьєрреса про те, як він буде боротися з продовольчою небезпекою в країні, яка зросла з пандемією та зростанням цін на продукцію, він запропонував рішення, яке зазвичай погано поєднується з державами, що не інтервенціоністські.

Окрім створення сільськогосподарських культур, зміцнення дорожньої інфраструктури та перетворення країни на виробника сільськогосподарських підприємств, що відповідає потребам Латинської Америки в непередбачених ситуаціях, таких як нинішній - що вторгається основний виробник добрив - він припустив, що «має бути проблема прямої термінової субсидії сім'ям, найбільш вразливим у країні».

Кандидат Команди в Колумбії запевнив, що його урядова програма безпечніша для продуктивного сектора.

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