Фантастичні звірі 3: прем'єра в Перу і де подивитися «Таємниці Дамблдора»

Квітень місяць наповнений магією з прем'єрою нової глави у кіновсесвіті Гаррі Поттера, заснованої на літературному творінні Дж.К. Роулінга. Усі гончарні головки знають про останні оновлення, опубліковані щодо Фантастичних звірів: Таємниці Дамблдора, історії, яка детально покаже молодь Альбуса Дамблдора та його стосунки з Геллертом Гріндельвальдом, щоб врятувати світ від чарівників та маглів.

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КОНСПЕКТФАНТАСТИЧНІ ЗВІРІ 3

«Професор Альбус Дамблдор знає, що потужний Темний Маг Геллерт Гріндельвальд рухається, щоб взяти під контроль чарівний світ. Не маючи можливості зупинити його на самоті, він довіряє магістралі Ньюту Скамандеру очолити безстрашну команду чарівників, відьом та хороброго пекаря на небезпечну місію, де вони зіткнуться зі старими та новими звірями та зіткнуться з зростаючим легіоном послідовників Гріндельвальда. Але з чим йде мова, як довго Дамблдор може залишатися осторонь?»

У акторському складі входять: лауреат «Оскар» Едді Редмейн (Теорія всього), дворазовий номінант на Оскар Джуд Лоу (Холодна гора і талановитий містер Ріплі), Езра Міллер, Ден Фоглер, Елісон Судол, Каллум Тернер, Джессіка Вільямс, Кетрін Уотерстон і Мадс Міккельсен. Знову ж таки, напрямок лежить на Девіді Йейтс, який відповідав за формування цієї нової магічної пригоди на великому екрані.

ЯКДОВГО ЦЕ ФІЛЬМ ФАНТАСТИЧНІ ЗВІРІ 3?

Спеціалізовані портали вказують на те, що ця нова партія триватиме приблизно дві години, за цей час ми зможемо детально побачити цей паралельний світ, де приховані аспекти життя Дамблдора будуть виявлені далеко від Хогвартса.

Mads Mikkelsen como Grindelwald en el tráiler de "Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore". (Warner Bros)

ЧИБУДЕ ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД У ПЕРУ?

Увага, гончарів і маглів! Так, Warner Bros. підтвердив, що буде світовий попередній перегляд для перегляду «Таємниці Дамблдора». Для нашої країни він запланований на 13 квітня.

Офіційна національна прем'єра відбудеться 14 квітня. Як відомо, щочетверга - день прем'єр в Перу і рекламний щит змінюється.

ДЕПОБАЧИТИ ФАНТАСТИЧНИХ ЗВІРІВ 3?

Цього разу прем'єра не відбудеться практично, тому шанувальники зможуть насолодитися фільмом в кіно. Зверніть увагу, що для доступу до функцій ви повинні носити свою карту вакцинації з повними дозами, як обов'язковий захід. Це кінотеатри, в яких вона буде офіційно екранізована.

- UVK

- Cineplanet

- Кінестар

- Сінеполіс

- Кінопарк

- Цинерама Пасіфіко

ЧОМУДЖОННІ ДЕПП НЕ БУДЕ ГРАТИ У ФАНТАСТИЧНИХ ЗВІРІВ?

Згаданий Джек Горобець піратів в Карибському басейні пережив один з найскладніших моментів свого особистого і професійного життя, коли його колишній партнер, Ембер Херд, оприлюднив серію скарг на фізичне і психологічне насильство щодо голлівудського актора. Суперечливе протистояння артистів, яке дійшло до суду, спонукало Warner Bros. і продюсерів чарівної франшизи прийняти рішення про зняття його з цього проекту.

Хоча були виявлені аудіо, які заперечували акторку Аквамена, і справедливість звернулася на користь Джонні Деппа, її мистецька кар'єра серйозно постраждала. Щоб не припиняти зйомки, було підтверджено, що Мадс Міккельсен (Ганнібал) стане його заміною і буде носити костюм чаклуна Геллерта Гріндельвальда.

Ця зміна акторів викликала низку критики з боку шанувальників, які сподівалися знову побачити Деппа в «Таємниці Дамблдора».