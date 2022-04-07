У гаражі в місті Гостомель виявили одинадцять тіл

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A police investigator works with bodies of civilians, collected from streets to local cemetery, as Russia's attack on Ukraine continues, in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 6, 2022. REUTERS/Oleg Pereverzev

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що в гаражі в Гостомелі, недалеко від Києва, столиці України, знайдено одинадцять тіл.

«У Гостомелі, біля Бучі, в одному з гаражів на вулиці Святопокровська поліція виявила загиблими одинадцять мирних жителів. Місцеві жителі кажуть, що снайпери розстріляли людей, а потім посадили загиблих у гаражі», - заявив Аваков у своєму акаунті в Facebook, повідомляє українська щоденна «Українська правда».

Гостомель, північний захід від української столиці, Київ, з аеродромом в його околицях, гаряче оскаржується з початку війни. Кілька днів тому українські війська відновили контроль над цим містом та сусідніми містами Буча та Ірпінь.

Глава Гостомельської військової адміністрації Тарас Думенко заявив у вівторок, що після 35 днів окупації російськими військами в цьому місті Київської області пропали безвісти більше 400 осіб, повідомляє українська преса.

Los lugareños dicen que los francotiradores dispararon a la gente y luego escondieron los muertos REUTERS

Крім того, у ніч на середу Київська державна адміністрація повідомила, що в місті знову лунають зенітні сигналізації. «Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу!» Про це повідомляє агенція Укрінформ у своїй заяві Telegram, повідомляє агентство Укрінформ .

БІЛЬШЕСАНКЦІЙ

Президент України Володимир Зеленський закликав до більш широких і «дуже болючих» санкцій проти Росії наприкінці середи перед обличчям нових пакетів, накладених США та Європейським Союзом.

«Західні країни оголосили про новий пакет санкцій проти Росії. Блокуються нові інвестиції, застосовуються обмеження щодо декількох банків в Росії, додаються особисті санкції, а також інші обмеження. Виглядаєтака упаковка ефектно. Але цього недостатньо», - заявив Зеленський у своєму виступі, йдеться у заяві на офіційному сайті президентства.

Таким чином, він ще раз наголосив, що Україна продовжить «наполягати на тотальній блокаді російської банківської системи», яка перешкоджає її руху в міжнародних фінансах, а також закупівлі твердої нафти в західному демократичному світі.

«Ембарго на поставки російської нафти все одно буде виконуватися. Формат буде знайдений. Питання лише в тому, скільки ще українських чоловіків і жінок встигне вбити російських військових, щоб ви, деякі політики - і ми вас знаємо - могли десь зробити трохи рішучості», - сказав він.

На його думку, «якщо не буде дійсно болючого пакету санкцій проти Росії і якщо не буде постачання зброї», то, що український президент підкреслив, що потрібна країні, це «буде розглядатися Росією як дозвіл». «Дозвіл йти далі», - додав він.

(З інформацією від Europa Press)

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