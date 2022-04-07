Конгрес: Вони прагнуть кинути виклик Анібалу Торресу через смерть під час протестів та невдалий комендантську годину

Наблизитьсякінець прем'єр-міністра Анібала Торреса в уряді Педро Кастільо. Окрімчуток про відставку своїх міністрів та бажання президентських радників реструктуризувати кабінет міністрів, буде додано, що Конгрес Республіки вже має його в своїх визначених місцях слідом за насильницькими пропозиціями, які мали місце в різних частини країни.

Як оголосив Банк « Популярні дії » у своїх соціальних мережах, ця парламентська група вже збирає підписи, щоб подати клопотання втручання проти голови Ради міністрів Анібала Торреса, якій сприяє законодавець Елвіс Вергара.

Згідно з опублікованим документом, партія lampa прагне прем'єр-міністра відповісти на заходи, які виконавча вжила в останні дні після декількох соціальні конфлікти спалахнули після зупинки перевізників та інших демонстрацій.

З цієї причини вони просять своїх колег з Конгресу приєднатися до ініціативи та підписати лист, щоб Торрес був викликаний на пленарне засідання, щоб відповісти на міжпеляційну заяву. Питанняобертаються навколо заяв міністра оборони Хосе Гавідії; про зустріч, яку вони мали в Хуанкайо з лідерами різних секторів; і про комендантську годину, яку було видано за останній 5 квітня.

«Президент Ради міністрів Анібал Торрес Васкес повинен бути присутнім на пленарному засіданні, щоб пояснити, які були правові підстави для прийняття цього радикального заходу, і дати зрозуміти, чи використовувався цей захід для придушення народних демонстрацій, бо як і ті, хто підписали цю пропозицію, ми вважаємо, що оголошення надзвичайного стану вночі, є чіткими репресіями проти народу», - підсумовує документ.

Bancada de Acción Popular.

Зі свого боку, розгрупований парламентарФлор Пабло оголосив, що незабаром подасть клопотання про інтерпелляцію проти глави Ради міністрів через загибель, що сталися під час демонстрацій у внутрішніх приміщеннях країни в результаті підвищення цін.

«Ми подамо клопотання про інтерпелляцію прем'єру Анібалу Торресу. Криза зберігається, і сьогодні приносить із собою травми та смерть співвітчизника в Іці, Йоні Квінто, чия сім'я я висловлюю співчуття. Присутність міністрів на кожній території має важливе значення для досягнення домовленостей і відновлення громадського порядку в першу чергу», - написав він у своєму акаунті в Twitter.

«Громадяни мають повне право мирно протестувати, але насильство не можна терпіти в демократії. Ми не можемо допустити ще однієї смерті», - додав він у своєму акаунті в Twitter.

Twitter de Flor Pablo.

КРИЗАВ КАБІНЕТІ ТОРРЕСА

ДаніельСалаверрі, радник президента Кастільо, підтвердив, що «є міністри, які зробили їх доступні позиції». «Я не можу запевнити вас, скільки їх є. Я не уповноважений вдаватися в подробиці, я дуже шанобливий», - сказав він з-за меж Урядового палацу.

Хоча він не хотів називати імена, Салаверрі виявив, що чекає, коли глава держави оголосить про зміни до кабінету міністрів. «Я очікую, що президент оголосить про деякі зміни в найближчі години або завтра. Але щоб відбудуться зміни, я сподіваюся, що вони будуть», - продовжив він.

У цьому сенсі він натякнув, що президент повинен зняти з посади міністрів транспорту та сільського господарства Ніколаса Бустаманте та Оскара Зеа відповідно, оскільки вони не змогли керувати чи контролювати протести на національному рівні, та керівника житлового портфеля Гейнер Альварадо, який цього не мав реалізували плани, викладені в його секторі.

«Населення змусило їх відчути це не лише вчора, але і в останні місяці. Люди хочуть змін у сфері охорони здоров'я, в транспортній сфері, в житлі. Нам потрібні міністри, які розуміють цю проблему і повинні почати реалізовувати плани, тому що вони існують. На жаль, у президента не було команди, яка допоможе йому рухати країну вперед», - сказав він.

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