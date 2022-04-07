Конгрес Кінтана-Роо заборонив прибуток від диких тварин на дорогах загального користування

Конгрес штату Кінтана-Роо одноголосно заборонив виставку та поводження з дикими тваринами на дорогах загального користування в середу.

Маючи 18 голосів за, місцеві депутати встановили, що людям чи компаніям більше не дозволяється стягувати з туристів на вулицях торкатися, носити та фотографувати з екзотичними тваринами.

Це було зроблено шляхом внесення змін до Закону про екологічну відповідальність держави Кінтана-Роо; Закон про екологічну рівновагу та охорону місцевого середовища та додавання розділу III до статті 179 Державного кримінального кодексу.

(Foto: Facebook/BeAnimalHeroes)

Варто зазначити, що над цими змінами громадські організації ANIMAL HEROES та PETA Latino працювали разом з депутатом Партії зелених екологів Мексики (PVEM) Тярою Шелеске де Аріньо. Обидва вказали, що тепер вони будуть знати про публікацію цих змін в Офіційному державному журналі (POE), щоб переконатися, що вони діють.

«Сьогодні ми відзначаємо цей великий прогрес для тварин. Ми часто отримуємо звіти в наших соціальних мережах про зловживання тваринами, які експлуатуються в штаті Кінтана-Роо, щоб туристи могли сфотографувати або жити з ними так, ніби це іграшки. Це законодавство закінчиться цим, поки що на дорогах загального користування, і в ANIMAL HEROES ми продовжуватимемо працювати над приписом усіх видів жорстокого поводження з тваринами», - сказав генеральний директор ГО Антоніо Франюті.

(Foto: Facebook/BeAnimalHeroes)



