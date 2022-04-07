Конгрес Кінтана-Роо заборонив прибуток від диких тварин на дорогах загального користування

Конгрес штату Кінтана-Роо одноголосно заборонив виставку та поводження з дикими тваринами на дорогах загального користування в середу.
Маючи 18 голосів за, місцеві депутати встановили, що людям чи компаніям більше не дозволяється стягувати з туристів на вулицях торкатися, носити та фотографувати з екзотичними тваринами.
Це було зроблено шляхом внесення змін до Закону про екологічну відповідальність держави Кінтана-Роо; Закон про екологічну рівновагу та охорону місцевого середовища та додавання розділу III до статті 179 Державного кримінального кодексу.
Варто зазначити, що над цими змінами громадські організації ANIMAL HEROES та PETA Latino працювали разом з депутатом Партії зелених екологів Мексики (PVEM) Тярою Шелеске де Аріньо. Обидва вказали, що тепер вони будуть знати про публікацію цих змін в Офіційному державному журналі (POE), щоб переконатися, що вони діють.
«Сьогодні ми відзначаємо цей великий прогрес для тварин. Ми часто отримуємо звіти в наших соціальних мережах про зловживання тваринами, які експлуатуються в штаті Кінтана-Роо, щоб туристи могли сфотографувати або жити з ними так, ніби це іграшки. Це законодавство закінчиться цим, поки що на дорогах загального користування, і в ANIMAL HEROES ми продовжуватимемо працювати над приписом усіх видів жорстокого поводження з тваринами», - сказав генеральний директор ГО Антоніо Франюті.