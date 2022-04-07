Coldplay підтверджує свій другий концерт у Перу та змінює дату свого першого шоу

Coldplay performs at Expo 2020 in Dubai, United Arab Emirates, February 15, 2022. REUTERS/Christopher Pike

Coldplay підтвердив у середині грудня 2021 року, що в рамках свого світового туру«Музика сфер» вінвключив Перу для виступу наступного місяця Вересень 2022 року на еспланаді Національного стадіону.

Гурту на чолі з Крісом Мартіном вдалося зробити ПРОДАНО в перші години продажу своїх квитків, і на прохання своїх шанувальників, 7 квітня, друга дата концерту в Лімі була підтверджена на середу, 14 вересня.

Англійська група була однією з перших міжнародних груп, яка підтвердила Перу серед свого списку країн, щоб порадувати своїх шанувальників живим концертом. Поки що ніяких додаткових відомостей про те, коли почнеться продаж квитків або витрати.

НА ЯКУ ДАТУ ЗМІНИЛИ ВАШ ПЕРШИЙ КОНЦЕРТ?

Через офіційний Perugatcats Instagram було оголошено, що перше шоу Coldplay відбудеться у вівторок, 13 вересня, змінивши дату, оскільки воно було заплановано на вівторок 20 того ж місяця.

Coldplay anuncia segundo show en Lima. (Foto: Instagram)

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