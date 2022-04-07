Громадяни засуджують, що ESMAD атакує громаду Ембера в Національному парку

В останні години громада Ембер, яка оселилася в Національному парку в Боготі, продемонструвала після аварії, коли неповнолітнього з корінної громади постраждав таксист на Сьомій гонці в Боготі в ніч на вівторок, 5 квітня.

Згідно з повідомленням районного секретаріату з питань мобільності, о 20:00 відбулася блокада близько 60 осіб. Об'їзди здійснюються на 34-й вулиці, і громадянам рекомендується приймати альтернативні маршрути.

Однак, за словами кількох громадян у Twitter, демонстрація триває в цей час в гонці 7 і називали 36, де є пошкодження дороги на південно-північному напрямку, а ESMAD також був розгорнутий в цьому районі через ситуацію громадського порядку.

З огляду на це, громадяни повідомляють через відео та скарги в соціальних мережах численні детонації та зіткнення між корінними жителями та поліцейськими силами, а також про наявність вертольота та відсутність світла в парку.

Фонд нульової асиметрії відхилив присутність ESMAD, і через Twitter вони заявили, що «Присутність ESMAD в околицях Національного парку нечувана. Щоб це не стало новим сценарієм жалю за те, що було скоєно, мер Клавдія Лопес! Є понад 300 немовлят, дітей та вагітних жінок, які супроводжують #ParoIndigena».





Директор Анд Вашингтонського офісу з Латинської Америки Гімена Санчес. написала у Twitter, що в березні її організація відвідала Національний парк «і вона сповнена корінних дітей, незвично, що есмад загазований і оглушається на цих вразливих переміщених осіб».

Зі свого боку, сенатор Фелісіано Валенсія також відкинув втручання ESMAD, нагадуючи, що «корінне населення, яке перебуває 7 місяців у Мінга Перманенте в Національному парку Богота, атакує Есмад. Клаудія Лопес є діти, вагітні жінки та літні люди. Ми несемо її відповідальність за насильство, спричинене ESMAD», - написала вона у Twitter.

Радник Боготи Патріотичного союзу Хайді Санчес Баррето також повідомила у Twitter, що Есмад використовував сльозогінний газ у місцях, де були знайдені діти та дорослі люди.

«В цей час, посеред ночі, Есмад втручається в околиці Національного парку. Вони нападають на корінні громади газами, незалежно від наявності дітей і дорослих людей похилого віку. Мер Клавдія Лопес, припиніть цей варварство», - написав він.

Сенатор Марта Перальта Епіею зі свого боку попросила мера Клаудії Лопес «припинити це надмірне насильство, є багато дітей».

І він також закликав: «Будь ласка, перестаньте говорити, що те, що відбувається в цей час у Національному парку Богота, - це протистояння. Те, що відбувається, - це насильницька атака ESMAD на беззахисне та вразливе корінне населення, де знаходяться десятки дітей та вагітних жінок. Зупиніть ЗАРАЗ», - написав сенатор у Twitter.

Варто пам'ятати, що минуло сім місяців з тих пір, як перша група корінних жителів Ембер прибула до Національного парку.

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