Зупинка перевізника: скільки смертей зафіксовано на сьогоднішній день?

Зростання цін на різні продукти вплинуло на кишеню перуанців, змусивши кількох мобілізуватися, щоб вимагати відповіді від уряду Педро Кастільо зіткнувся зі складною ситуацією, з якою їм довелося зіткнутися. Незабаром після двох тижнів страйку, керованого фермерами та транспортерами, Вони не тільки зареєстрували зіткнення з Національною поліцією Перу, знищення громадської власності та грабежу. Нажаль, також було втрачено життя громадян, причини смерті яких досі мають бути з'ясовані владою.

Перші жертви були зафіксовані в Хуніні під час демонстрацій минулих вихідних. Серед них 13-річний підліток, тіло якого було знайдено на березі річки Якус, у розпалі району Беллавіста, в районі Атаура, Хауджа провінції. Зазвісткою про його від'їзд поширилася гіпотеза про те, що неповнолітній впав би в річку під час втечі від поліцейських, які прагнули контролювати демонстрацію.

Цукерки Магалі Хіностроза де ла Крус є другою жертвою демонстрацій в Хуніні. Цевчитель, який помер після того, як його наганяв Ганс Оре на висоті мосту Лас-Бальсас в Консепсіоні. Третяжертва - 82-річний чоловік, ідентифікований Хорхе Мальдонадо Ландео з району Хуаріпампа (Хауха), який помер, оскільки не отримав своєчасно лікування гемодіалізу влікарні Ессалюд-Хуанкайо.

Міністр оборони мінімізує смертність від зупинки перевізників. ВІДЕО: Канал N

У суботу ввечері, 2 квітня, міністр внутрішніх справ Альфонсо Чаваррі підтвердив смерть чотирьох громадян, але підкреслив, що вони не відбулися внаслідок зіткнень з ПНП. «Є четверо загиблих, той, хто помер через те, що йому не вдалося допомогти, їхав до лікарні; дитина, яка падає на міст, і двоє в дорожньо-транспортних пригодах, їх вражають ті самі транспортні засоби, які страйкували , більше нічого не було, є чотири їх», — були критичні заяви міністра.

ІНШІЖЕРТВИ

5 квітня, коли президент Педро Кастільо наказав соціальну іммобілізацію в Лімі та Кальяо, щоб уникнути ускладнень, у Хуануко 18-річний хлопчик Повідомляється, що Олександр Трухільо Ноласко був вражений в голову снарядом сльозогінного газу, запущеного членом Перуанського національного Поліція. ТрухільоНоласко був доставлений на мотоциклі до медичного центру Амбо, де вони засвідчили його смерть. Точні причини його смерті ще не визначені, за словами директора з охорони здоров'я Карлоса Сеговії Мальдонадо.

Останні жертви сталися 6 квітня під час зіткнень над блокадою доріг в Іці. Цьогоразу мова йде про Yhony Quinto Contreras, 24-річного хлопчика, який отримав удар бродячої кулі в голову, змусивши його втратити життя саме в той момент. Повідомленняновин свідчать, що незважаючи на присутність членів ПНП, тіло молодої людини залишалося лежати на дорозі, поки прокурор прибув на чергування підняти тіло.

ЗагибельКвінто Контрерас приносить кількість громадян, загиблих в період протестів, викликаних подорожченням до шести. Пропомерлих у Хуніні прокуратура розпочне розслідування щодо встановлення причин їх від'їзду. Поки що процедури, яких слід дотримуватися владі щодо трьох інших смертей, які сталися останніми днями в різних регіонах країни, не відомі.

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