Брюс Вілліс: перші зображення після оголошення про вихід на пенсію через афазію

Брюс Вілліс був одним з найприємніших акторів Голлівуду, завоював серця публіки ролями, подібними до тієї, яку він знявся в Армагеддоні, але його також часто пам'ятають за головну роль у бойовиках, таких як Duro dematar або напружені фільми, такі як « Шосте почуття».
Саме через вищесказане, що після того, як художник повідомив про вихід на пенсію з галузі, оскільки йому поставили діагноз афазія, хвороба, яка впливає на здатність розуміти або спілкуватися, вражали як його шанувальники, так і колеги середовища.
Тепер саме його дружина Емма Хемінг поділилася зі своїх соціальних мереж першими образами, що показують актора після складного рішення, яке він прийняв.
«Мама і тато в улюбленому середовищі проживання», можна прочитати в описі поста в Інстаграме.
Таким чином, на фотографіях Емма бачиться в джинсових штанах і коричневих чоботях, що сидять на колоді, посміхаючись і бачачи Брюса. Зі свого боку, 67-річний актор позує в помаранчевому жилеті, сорочці та джинсах. Обидва знаходяться в тому, що здається лісом і виглядають повністю закоханими.
Пост , який вже має понад 31 тисячу лайків, швидко заповнився коментарями, і багато хто з них були добрими побажаннями подружжю .
«Моя дорога Емма, я думаю про тебе і бажаю вам всього найкращого», - написала Симона Крайнова.
Один користувач також додав: «Я впізнаю ці очі, я бачив такі ж у мого тата, коли йому поставили діагноз у віці 59років. Я всім серцем обіймаю вас і вашу сім'ю і сподіваюся, що цей шлях буде сповнений добрих справ, які притупляють біль».
Всього тиждень тому сім'я головного героя Protected Witness опублікувала заяву, в якій оголосили про важкі моменти, які переживає Вілліс.
«Для неймовірних послідовників Брюса, як сім'ї, ми хотіли поділитися, що наш улюблений Брюс зазнав деяких проблем зі здоров'ям і нещодавно був діагностований афазія, що впливає на його когнітивні здібності. Врезультаті цього і з великою увагою Брюс віддаляється від кар'єри, яка так багато для нього означала», - сказала Емма, Демі, Румер, Скаут, Таллула, Мейбл та Евелін.
Так само він заглибився в те, що вони вирішили поділитися новиною з фанатами Брюса, оскільки вони теж були з художником протягом усієї його кар'єри.
«Це дійсно складний час для нашої родини, і ми дуже вдячні за їхню постійну любов, співчуття та підтримку. Мипереживаємо це як сильну сімейну одиницю , і ми хотіли включити ваших шанувальників, тому що ми знаємо, скільки він означає для вас, так само, як ви робите з ним», - ви можете прочитати.
Наприкінці оголошення сім'я згадала, що вони намагаються жити в даний момент і роблять все можливе для благополуччя знаменитості.
«Як завжди каже Брюс: «Живіть це» (живіть в даний момент), і разом ми плануємо зробити саме це», - підсумували вони.
Один з акторів, який надіслав Брюсу зворушливе повідомлення, як тільки він почув цю новину, був актор Сильвестр Сталлоне, який віддав данину своєму другові зі свого акаунта в Instagram.
«Ми знали один одного довгий шлях, я молюся за найкраще для вас і вашої прекрасної родини», - написав актор, який співпрацював надThe Indestructibles зВіллісом.
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