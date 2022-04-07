Австралія санкціонувала «м'ясника Маріуполя» та 64 інших громадян Росії за вторгнення в Україну

УрядАвстралії оголосив у четвер про введення фінансових санкцій та заборон на поїздки проти полковника російської армії Михайла Мізинцева на прізвисько «м'ясник Маріуполя», а також64 інших росіян і двох українцівза вторгнення Росії в Україну.

Окрім Мізинцева, який несе відповідальність за бомбардування театру, повного цивільних осіб у місті Маріуполь, заходи зачіпають віце-прем'єр-міністра Дмитра Григоренката керівника економічного розвитку Максим Решетніков, серед інших вищих посадових осіб, зазначає Міністерство закордонних справ Австралії.

До переліку також увійшли Галина Данильченко, яку Росія «поставила» як «мера» українського міста Мелітополя, а також український законодавець Олег Волошин, який, згідно з заявою Австралії, працює з Росією, щоб підірвати київський уряд.

Новий виток санкцій настає після того, як в українському місті Буча та інших селах навколо Києва з'явилися докази можливих військових злочинів, які виникли внаслідок масових вбивств мирних жителів, приписаних російським силам .

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas pasan caminando frente a un edificio calcinado durante la invasión rusa de Ucrania en la ciudad de Mariúpol, Ucrania, el 4 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

Загалом Австралія ввела санкції проти Росії та її союзника Білорусі, охоплюючи близько 600 фізичних та юридичних осіб, у тому числі президента Росії Володимира Путіна, у засудженні вторгнення, ініційованого 24 лютого Москвою.

Канберра також виділила понад 180 мільйонів австралійських доларів (136 мільйонів доларів США) на допомогу Україні, більшість з них у відвантаженні військової техніки.

Цього тижня уряд Австралії оголосив про заборону на експорт до Росії всіх предметів розкоші, включаючи вина, омари, одяг, взуття та ексклюзивні автозапчастини, серед іншого, у відповідь на «незаконне» вторгнення в Україну.

(З інформацією від EFE)

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