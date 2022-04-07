AMLO і Sheinbaum не виконали заходів щодо припинення поширення мандата відкликання: TEPJF

Виборчийтрибунал судової влади Федерації розглянув запобіжні заходи, накладеніФедеральним виборчим інститутомпроти глава уряду Клавдія Шейнбаум та президентАндрес Мануель Лопес Обрадорпро поширення Відкликаннямандату ,і вважалося, що повідомлення, розповсюджені обома сторонами, становили уряд пропаганда в заборонений період.

Важливо пам'ятати, що INE не один раз наказав президент Лопес Обрадор утримуватися від виступу або просування популярних консультацій, оскільки Установа є єдиним, хто може сприяти участі в цьому демократичному навчаннях.

Інститут наказав президенту Лопесу призупинити трансляцію ранкової прес-конференції 18 березня і утриматися від сприяння скасування мандату, тоді як главу уряду Клаудії Шейнбаум попросили припинити мовлення урядових робіт.

На відкритому засіданні за допомогою відеоконференції судді розглянули попередження про те, що Шейнбаум отримав дійсне, оскільки ФЗ про Відкликання Мандата забороняє державним службовцям поширювати дії та досягнення уряду з 4 по 10 квітня, дату, коли відбудеться популярна консультація.

A partir de este jueves 7 de abril no se realizarán más actividades de difusión del proceso de esta participación ciudadana.(Fotos: Cuartoscuro)

Судді Феліпе де ла Мата Пізанья та Феліпе Фуентес представили два законопроекти, які стверджують, що AMLO та Sheinbaum порушили свої конституційні обов'язки та проігнорували заклики INE. Останній був 29 березня, коли главі уряду було наказано видалити 10 постів зі свого акаунта в Twitter.

Про це президент прокоментував у твіті: «Сьогодні я отримав нову роботу від @INEMexico , змушуючи видаляти публікації в соціальних мережах, які, на її думку, є пропагандою. Я приступаю до завантаження мереж, але ми збираємось кинути виклик, оскільки вважаємо це частковим і надмірним. Ще раз».

ХосеЛуїс Варгас був єдиним, хто проголосував проти поданих законопроектів та прокоментував: «На мій погляд, указ автентичного тлумачення,виданого Конгресом Союзу , відбувається після того, як події засуджуються і не повинні застосовувати ретроактивність». Інші відкинули звинувачення президента і глави уряду.

El INE aseguró que ha cumplido con una difusión objetiva, imparcial y con fines informativos. (Foto: Cuartoscuro) Misael Valtierra | Misael Valtierra

Так само INE наказав 13 губернаторів Морени та союзних сторін видалити твіти, які з їх ньої точки зору представляли урядову пропаганду. Серед залучених були Мігель Анхель Наварро Кінтеро, Лайда Сансорес Сан-Роман та Індіра Візчіно Сільва.

Згідно з прес-релізом, INE визначила, що станом на цей четвер, 7 квітня, трансляція по радіо та телебаченню процесу відкликання мандата закінчиться і продовжиться публікацією всіма соціальними медіа інформації, необхідної для гарантування реалізації права на громадянина участьу цьому процесі.

Радник Клавдія Завала Перес зазначив, що: «Державні службовці залишили бажати кращого в демократичному плані, оскільки ігнорували визначення влади щодо поширення навчань, включаючи Виборчий трибунал». Він також заявив, що «це говорить про дуже незначну відповідальність з боку державних службовців».

Нарешті, судді на приватній сесії визначили, що якщо Шейнбаум відновить таку практику в найближчі кілька годин, він може отримати публічну догану, а також інші санкції.

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