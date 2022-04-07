Алма, це талісман Copa America Femenina Колумбія 2022

У середині жеребкування групового етапу Копа Амеріка Феменіна Колумбія 2022Конмебол представила офіційний талісманчемпіонату. Це Алма, сестра Пібе, талісман Copa América Brasil 2021, і яку описують як сильний, хоробрий, товариський, веселий та пристрасний персонаж.

Альма буде супроводжувати вболівальників на стадіонах, де буде зіграний Кубок ЄвропиКубок Америки ,Калі (стадіон Паскуаль Герреро),Вірменії (стадіон Centenario) таБукараманга (стадіон Альфонсо Лопес), де буде зіграний грандіозний фінал чемпіонату. Крім того, він, як очікується, відвідає деякі стадіони Південної Америки в рамках рекламної кампанії Copa America .

Цього четверга, 7 квітня, у штаб-квартирі Конмебола в місті Асунсьйон, Парагвай, відбувся жеребкування групового етапу Copa América Femenina Colombia 2022 . Цей турнір національних команд дає три прямі місця на Кубок світу з жінок , які будуть грати в Новій Зеландії та Австралії в 2023 році. Також буде дві команди (четверта та п'ята фінальної фази), які претендують на репехаж.

Попередній етап складається з 10 команд , які були втягнуті у дві групи по п'ять команд кожна. У групі А Колумбія буде найкращим насінням як приймаюча країна, команди, які завершують групу: Чилі, Еквадор, Парагвай та Болівія . У групі B це буде Бразилія в якості поточної команди чемпіона і буде супроводжуватися: Перу, Венесуела, Аргентина та Уругвай.

На груповому етапі команди зіткнуться з одним матчем, а вступний матч буде між господарями, Колумбією проти Парагваю. З восьми видань Copa América FemeninaБразиліябула коронованим чемпіоном у семи (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 та 2018), тоді як Аргентина в одному (2006). Останній турнір, в якому ведучий був причал, був в Чилі.

Ще одним із місць, присуджених цим чемпіонатом у фінальній фазі, стане жіночий футбольний турнір на Паризьких Олімпійських іграх 2024 року, це буде для чемпіонів; бігуни підуть на репечаж. Хоча з третього по п'яте місце матиме місце на Панамериканських іграх у 2023році, їх прийматиме Чилі, для якої національна збірна цієї країни має пряму квоту. У тому випадку, якщо цей відбір закінчується на будь-якій з перерахованих позицій, квота буде надана наступній команді в турнірній таблиці.

Одним із аспектів, про який слід пам'ятати, є те, що захід відбудеться через 4 роки останнього видання, а з 2022 року він проводитиметься кожні 2 роки. Крім того, відбудеться збільшення грошових призів, для чемпіонів це складе 1 500 000 доларів , а для бігунів - 500 000 доларів . Для президента Конмебола Алехандро Домінгеса це представляє прогрес і задає тон новому майбутньому континентального жіночого футболу.

ЧИТАЙТЕДАЛІ: