комп'ютерний студент виявив, що порнографічні відео завантажуються з офісів Міністерства фінансів Чилі

Двапорнографічні відео були завантажені на цьому тижні через чилійські урядові мережі, що викликало суперечки в країні.

Одкровення дав студент комп'ютерної інженерії з Університету Федеріко Санта-Марія де Вінья-дель-Мар, який у лютому цього року вже опублікував, що хтось незаконно завантажив глави серії Миротворця також з IP , пов'язаного з секретником Фінанси.

РадіоБіо Біо опублікувало, що його звуть Себастьян Гевара, 19 років.

За даними чилійських ЗМІ, студент зробив обидва висновки, перетинаючи дані зі списку IP-адрес, що використовуються урядом для редагування у Вікіпедії з інформацією, наданою веб-сайтом під назвою «Я знаю, що ви завантажуєте».

Згідно з описом його образів, розглянуті фільми належать «BlackedDraw» і «MomsTeachSex» , франшиз, які належать компаніям Vivid і Nubiles.

Детально опис торрентів свідчить про те, що це фільми, в яких представлені виступ актрис Лії Сільвер і Скайлар Сноу відповідно.

Un estudiante de ingeniería descubrió descargas de pornogafía desde un IP asociado al ministerio de Hacienda de Chile

Завантаження було зроблено IP, пов'язаним з секретарем фінансів, минулого вівторка, 5 квітня, протягом ночі.

Вся інформація була повідомлена урядовій групі реагування на інциденти з комп'ютерною безпекою.

Влада цього питання не коментувала, хоча, за словами Біо Біо , заступник міністра фінансів знає про те, що сталося, вони розслідують епізод та вживають відповідних заходів.

Експерти з безпеки дотримуються думки, що, крім типу вмісту, який був завантажений, метод завантаження через торрент становить ризик безпеки, який не слід приймати в державних установах.

Цитований Біо Біо,директор компанії з кібербезпеки Nivel4 Фернандо Лагос Берарді, пояснив, що такі установи, як банки, роздрібна торгівля та уряд, повинні мати механізми захисту та виявлення цього трафіку, який теоретично шкідливий.

«Те, що ви завантажуєте, може бути перелюченим, воно може постачатися з шкідливим програмним забезпеченням, і якщо ви пізніше запустите або встановите його, це може вплинути на пристрої, підключені до однієї мережі. Вінможе почати поширюватися у випадку зловмисного програмного забезпечення», - сказав Берарді чилійський радіо.

Продовжуйтечитати: