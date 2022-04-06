«Ми просто хочемо, щоб нас почули»: Євгеніо Дербез знову зажадав арешту поїзда майя

ЄвгеніоДербез був об'єктом суперечок останніми тижнями. Один з них прийшов після перемоги в «Оскарі» за участь у фільмі CODA. Однак тим, що привернув найбільшу увагу, був його вимога зупинити будівництво поїзда майя.

Саме в рамках Всесвітнього дня води відео почав поширюватися в соціальних мережах рухом Sélvame del Tren , яку очолили деякі діячі з національної мистецької сцени, які прагнуть зупинити будівництво Секції 5 на південь від цього флагманського проекту , оскільки, за їхніми словами, це суттєво вплине на багату екосистему місця.

Сьогодні, навіть будучи засудив Морена через його участь у цьому фільмі, Дербез знову зажадав арешту майя Тренуйтеся і просите, щоб вас почули, щоб дати знати свою позицію у справі.

Так само мексиканський актор, продюсер та режисер також заявив, що вони повинні слухати експертів та людей у регіоні, які заперечили, що екологічна шкода вже «незворотна» через вирубку дерев, які пошкодили територію.

«Ми просто хочемо, щоб їх почули і що вони враховували думки вчених, екологів та людей регіону. Екологічнашкода була б незворотною», - написав відомий комік.

(Foto: Twitter)

Це повідомлення, розміщене у його акаунті в Twitter , супроводжувалося тим самим відео, яке викликало суперечки, лише цього разу він додав деякі зображення вирубки лісів , спричинених будівництвом цієї транспортної інфраструктури.

Користувачі цієї соціальної мережі швидко відреагували на Еудженіо Дербеса і сказали, що цей розділ поїзда майя вже модифікований , щоб не пошкодити джунглі. Крім того, вони поділилися захистом, яку батько Наталії Лафуркад, Гастон, зробив дочетвертої трансформації (Q4), а також демонструючи свою підтримку AMLO та його мегапроектів.

Після виходу цього кадру Лопес Обрадорпід час ранкової конференції в середу, 23 березня, відповів на це відео і назвав тих, хто займається «псевдоекологами» та «п'ятою», крім згадайте, що консерватори були б найняті, щоб критикувати свій проект.

Пізніше актор відповів на заяви президента і запевнив, що йому боляче дискваліфікація. Крім того, він уточнив, що не отримує жодної плати за участь в цій екологічній кампанії.

El mandatario y Derbez han rozado desde hace algunas semanas por sus diferentes posturas sobre el Tren Maya (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

«Мені боляче бути дискваліфікованим, тому що я думаю, що лев вважає, що кожен має його стан. Я не отримую жовтих конвертів, мені це не потрібно. Я заробляю свої гроші потом свого чола, і роблю це заради любові до Мексики», - сказав комік 25 березня в інтерв'ю Ciro Gómez Leyva.

Євгеніо також скористався діалогом, щоб уточнити, що він належить до групи громадян, які стурбовані прихованою небезпекою, що стоїть перед тропічним лісом півострова.

Він також уточнив, що їх ніхто не найняв: «Я завжди це говорив, я не з жодної сторони, ні PRI, ні PAN, ні MORENA. Я з Мексики, і я роблю це, тому що екологи зв'язалися з нами, місцеві жителі звернулися до нас у крику про допомогу».

На відміну від слів AMLO, опитаний зауважив, що вони не проти поїзда майя, вони протистоять лише останній хвилинній зміні маршруту з розділу 5 до місця, яке має найдовшу підземну систему річок та сенотів у світі. Його єдиною метою є припинення роботи в цій частині, щоб уникнути екоциду.

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