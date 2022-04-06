Вашингтон санкціонував російський ринок darknet і платформу обміну криптовалютами

FOTO DE ARCHIVO. El sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en Washington DC, EEUU. 29 de agosto de 2020. REUTERS/Andrew Kelly

Міністерство фінансів США оголосило санкції проти Hydra, найбільшого у світі ринку «darknet», що базується в Росії, та зареєстрованої в Естонії Garantex, віртуальної платформи обміну валют, в рамках міжнародних зусиль, узгоджених з Німеччиною для боротьби з кіберзлочинністю.

«Глобальна загроза кіберзлочинності та «вимагачів», що походять з Росії, і здатність злочинних лідерів безкарно працювати там, викликають глибоке занепокоєння для Сполучених Штатів», - заявила секретар Департаменту фінансів Джанет Йеллен.

Таким чином, він підкреслив, що ці дії «посилають злочинцям повідомлення про те, що вони не можуть сховатися в темній павутині або її форумах, і не можуть сховатися в Росії чи ніде в світі».

Ця дія Сполучених Штатів, як заявив державний секретар Ентоні Блінкен у своєму офіційному профілі у Twitter, була узгоджена спільно з кримінальною поліцією Німеччини.

«Казначейство зобов'язане вживати заходів проти акторів, які, як Hydra і Garantex, навмисно ігнорують зобов'язання проти відмивання грошей та фінансування тероризму», - йдеться у повідомленні Департаменту фінансів.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken REUTERS

З іншого боку, Білий дім оголосив у вівторок, що надасть Україні ще 100 мільйонів доларів військової допомоги, принісши американську допомогу європейській країні до понад 1,7 млрд доларів з моменту початку російського вторгнення.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив у примітці, що сьогодні уповноважив за наказом президента Джо Байдена новий відкликання артефактів DOD «для задоволення нагальної потреби України в додаткових системах протизброї».

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі уточнив, що це протизбройні ракети Javelin, які США постачають Україні і з якими запевнив, що країна захищає себе «дуже ефективно».

Блінкен, який нагадав про «звірства, вчинені російськими військами в Бучі», підкреслив, що Вашингтон та його союзники продовжуватимуть рішуче підтримувати Україну в «мужньому» захисті її «суверенітету і територіальної цілісності».

У зв'язку з цим він стверджував, що понад 30 країн, крім США, направляють військову допомогу Україні з початку вторгнення, замовленого президентом Росії Володимиром Путіним 24 лютого.

«Разом ми щодня надсилаємо допомогу в безпеці і прискорюємо відвантаження ще більшої кількості озброєння та оборонної техніки, яку Україна використовує для захисту», - додав він.

Окрім «зміцнення позицій України на полі бою та таблиці переговорів», її союзники збирають дані для «документообігу про порушення» та приводять їх до відповідних органів для очищення відповідальності, сказав він.

(З інформацією від Europa Press)

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