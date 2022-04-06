Відео: посеред доріг загального користування відкривають труну і обстрілюють мертвого чоловіка флаєрами та порохом у Медельїні

Порох, воладори використовували родичів померлої людини в секторі Кампо-Вальдес, на північному сході Медельїна, щоб звільнити його. Однину данину йому віддали посеред доріг загального користування у вівторок.

У акаунті Twitter Denuncations Antioquia опублікував відео однини данини, де видно, як покійні виймають труну покійного з катду, відкривають його на вулиці, починають стрибати і запалюють феєрверк.

У трелі вони сказали, що він був одним із загиблих, залишених стріляниною минулої п'ятниці, 1 квітня, в якій двоє людей загинули, а ще двоє отримали поранення.

У газеті «Ель Коломбіано» вони вказали, що, за інформацією свідків, двоє злочинців відкрили вогонь по особі, яка мобілізувалася в цьому районі і була вбита. Після вчинення вбивства вони почали тікати, але поліція, яка перебувала на їхньому шляху через заклик громади, зіткнулася з ними на своєму шляху і зіткнулася з ними. Післяінциденту один з обвинувачених у скоєнні злочину загинув, а інший був поранений і захоплений владою.

У той час як на акаунті Twitter Denuncations Antioquia пояснили, що інцидент стався в районі 49-ї гонки та 83-ї вулиці, а також що зловмисники мобілізували на мотоциклі, коли вбили жертву, яка в свою чергу керувала транспортним засобом.

Вони також вказали, що коли прибули чоловіки в уніформі і почалися зіткнення, троє перехожих, які перебували в цьому районі, отримали поранення. За словами Ель-Коломбіано, постраждалі були іноземні громадяни, і всі вони були передані до лікарень у секторі.





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