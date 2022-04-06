Відео: Аїда Вікторія Мерлано уточнила, що біополімери не вводили

Для послідовників Аїди Вікторії Мерланоне секрет, що барранквільєра зазнала певних естетичних штрихів для поліпшення своєї фігури, хоча вона неодноразово уточнювала, що єдиним хірургічним втручанням, яке вона має на своєму тілі, є її імплантати грудей.

Його робота в соціальних мережах полягає в тому, щоб рекомендувати певні продукти для поліпшення зовнішнього вигляду. Бронзатори, креми для обличчя, сонцезахисні креми для обличчя та інші речовини - це те, що рекомендує впливовий агент в рамках своєї роботи в соціальних мережах, однак нещодавно її критикували, оскільки її послідовники, мабуть, плутали тензорні нитки в сідницях з біополімерами, тому Мерлано довелося вийти, щоб уточнити неправильно зрозумілий.

«Я ніколи не вводив собі біополімери, і не виходив рекомендувати їх, насправді я ніколи нічого не носив, щоб збільшити розмір сідниць», - сказала Аїда Вікторія Мерлано з певним тоном дискомфорту через свої «InstaStories».

У кліпі, який був відтворений порталом пліток «Tracing Famosos», ви можете побачити, коли дочка колишнього конгресмена Аїда Мерлано пояснила, що процедура проводилася на сідницях.

«Біополімери - це речовини, що вводяться, те, що я зробив для себе, називається натяжні нитки , яка представляє собою голку з збитою ниткою - голка входить і нитка залишається всередині - матеріал полідіоксанон... цематеріал, який науково доведено сумісністю з тілом, це процедура підняття сідниці, а не збільшення», - завершивсвоє пояснення.

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Осьповний зміст Аїди Вікторії Мерлано :

Крім того, він додав, що якщо натяжні нитки імплантуються, щоб підняти сідниці і надати їм кращий зовнішній вигляд

Наприкінці свого пояснення того, як працювала техніка, яку вона використовувала для формування та підняття сідниць, барранкілера додала короткий текст, щоб доповнити свою відповідь на тему, яка викликала суперечки в її соціальних мережах, після того, як його вказав послідовник рекомендації практики, шкідливі для жіночого тіла .

«Він піднімає сідницю, покращує її зовнішній вигляд, і для тих із нас, хто займається цим, допомагає нам мати кращі результати, оскільки стимулює вироблення колагену», - сказала Аїда Вікторія Мерлано у своєму акаунті в Instagram.

Слова Аїди Вікторії швидко породили всілякі реакції в соціальних мережах, оскільки їх повторювали портали пліток, в яких деякі коментарі критикують барранквільєри, рекомендуючи процедури, які не схвалюються деякими хірургами, а інші висміювали її здатність так вільно говорити. на предмет, так як майже за 30 секунд він зміг чітко висловити свої ідеї.

Інші коментарі: «Я побачив відео хірурга, що спеціалізується на видаленні біополімерів, в якому він нікому не рекомендував натяжні нитки»; «не вірте впливовим, допобачення»; «ця жінка швидка на все, ці впливові навіть стають лікарями»; «ось як вони обманювали Джессіку Седіель» ;«науково все, що ви вкладаєте у своє тіло, породжує наслідки», серед інших.

Варто згадати, що через свої соціальні мережі в раунді «питань та відповідей» минулого липня 2021 року впливовий розповів своїм послідовникам, що інші втручання, які вона перенесла, були: застосування гіалуронової кислоти на губи та ботокс на бровах та лобі для усунення ліній вираження.

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