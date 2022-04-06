Ванесса Теркес приєднується до маршу проти Педро Кастільо і вимагає відставки

ВанессаТеркес, як різні персонажі з шоу бізнес, знаходиться в незгоді з останніми рішеннями, прийнятими Педро Кастільона посаді президента Республіки. З цієї причини актриса вирішила вийти на вулицю і вимагати відставки президента Перу.

Вона досягла площі Сан-Мартін і стояла тисячами тисяч громадян, висловлюючи свою відмову від нинішнього уряду. Вона зазначила, що не тільки в Лімі вони хочуть від'їзду глави держави, але й значна частина Перу також просила цього.

Слід зазначити, що комендантська година, оголошена на вівторок, 5 квітня в Лімі та Кальяо, викликала хвилю протестів у різних районах міста . Протестувальники заявили, що не бажають обмежувати своє право на вільний транзит.

В інтерв'ю, яке вона дала для квадроцикла, Ванесса Теркес сказала, що марші проти Педро Кастільо вийшли на вулиці мирно; однак через акти вандалізму деякими суб'єктами поліція повинна була використовувати бомби сльозогінного газу, які вплинули на тих, хто тихо відвідував.

« Я тут як громадянин з гнівом, який мають тисячі перуанців. Раніше я казав Ліма, але жоден панове не є цілим Перу. Миобурені весь день. Деякий час тому вони кидали бомби сльозогінного газу дітям, матерям, що було мирним», - сказав він.

Він також скористався телевізійними камерами, щоб звернутися безпосередньо до Педро Кастільо і попросити його піти з посади до того, як населення продовжувало вийти на вулиці. « Зробіть крок в сторону », - сказав він.

Вона також використовувала свої соціальні мережі, щоб шкодувати про те, що марш проти президента Перу закінчився заворушеннями, оскільки постраждали кілька штаб-квартир держави. «Жаль, що мирне марш закінчується на цьому», - сказав він.

Ванесса Теркес запевнила, що пішла мирно маршем, щоб попросити Педро Кастільо піти у відставку з посади президента Республіки.

ВАНЕССАТЕРКЕС БУЛА ПОВ'ЯЗАНА З ХУАНОМ ШЕПУТОМ

Програма « Любов і вогонь » захопила Венесу Теркес разом з колишнім міністром Хуаном Шепутом . Хоча вони не стверджували і не заперечували, що вони романтично залучені, не один раз їх бачили разом.

Саме з цієї причини журнал Віллакса Televisión відправився на пошуки актриси, щоб дізнатися більше подробиць про її передбачуваний роман, хоча врешті-решт журналістка не отримала прямої відповіді від колишньої телеведучої, оскільки відмовилася відповідати і лише ухилялася від питання.

Як ви пам'ятаєте, спекуляції романтики між Теркесом і Шепутом набиралися більше сил, коли радіомовник поділився фотографією своїх святкувань дня народження, де можна було спостерігати, що актриса виглядала дуже усміхненою поруч з політиком, хоча вона прикрила своє обличчя смайликом.

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