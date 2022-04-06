Композитор Валленато Альберто 'Тіко' Mercado був відправлений до в'язниці, обвинуваченого в спробі феміциду

Другий кримінальний суд Ambulante з функціями гарантійного контролю Валледупару видав запобіжний захід у в'язницькому центрі проти композитора Валленато Альберто 'Тіко' Mercado. суб'єктузвинувачують у спробі феміциду.

Під час обвинувального висновку композитор не прийняв звинувачення і запевнив, що невинний у тому, в чому його звинувачують. Варто пам'ятати, що його колишня романтична партнерка Фернанда Аріса Валенсія, 26 років, вказує на те, що сильно вдарила її і намагалася втопити її.

«Я не приймаю звинувачення, тому що я невинний», - сказав Альберто «Тіко» Меркадо під час слухання обвинувального висновку, процитоване Blu Radio.

Слід зазначити, що захист співака-пісняра оскаржила рішення судді відправити Меркадо до в'язниці, оскільки він запевнив, що це надмірне, і що ця справа стосується тілесних ушкоджень, а не для спроби феміциду, як стверджував обвинувач.

Однак Генеральна прокуратура надала такі докази, як кілька аудіозаписів, в яких композитор валленато залякує свого колишнього романтичного партнера. Так само слідчий орган має епікриз клініки Цезар, криміналістичний звіт юридичної медицини та денонсацію злочину замаху на вбивство, який розпочав провадження проти композитора.

Примітно, що, якщо він несе відповідальність за те, в чому його звинувачують, співак-пісняр міг виплатити покарання до більш ніж 40 років позбавлення волі.

Скарга, подана Фернандою Арізою

Розслідування розпочалося після того, як Фернанда Аріса подала скаргу, після зустрічі, визначеної як випадкова, між нею та художником, 13 жовтня 2021 року, в якій жертва стверджує, що на неї жорстоко нападають.

За рахунком Аріси Валенсії, вона не була романтично залучена протягом півтора року з художником, але вони продовжували говорити, оскільки закінчили заручини на хороших умовах, тому вона не бачила проблем, що він відвідував зустріч у своєму будинку.

Потім вона сказала, що коли всі присутні покинули сайт, вона залишилася з другом, і Меркадо повернувся з виправданням, що вона зберегла свій гаманець.

«Він почав вимагати мене за деякі повідомлення; в розпал гніву він почав мене вішати, кажучи, що вб'є мене, бо якби я не збираюся бути з ним, я б ні з ким не був би, тому що я належав йому. Мені вдалося відпустити і взяв мобільний телефон, щоб зателефонувати в поліцію, що зробило його більш сердитим, і він почав прилипати кулаки на моє обличчя та голову, спричиняючи травми мого шийного відділу, рота, зубів, носа та очей; на додаток до ударів по спині та руках», - нагадав Аріса.

Серед тестів, які піддавала молода жінка, - нездатність юридичної медицини протягом 20 днів та фотографії, що показують сильні удари, які вона отримала по обличчю та тулубу.

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