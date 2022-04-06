США попереджають Індію про витрати на узгодження з Росією

(Bloomberg) Головний економічний радник президента Джо Байдена заявив, що Адміністрація попередила Індію не узгоджуватися з Росією і що американські чиновники були «розчаровані» деякими реакціями Нью-Делі на вторгнення в Україну.

«Звичайно, є райони, де ми були розчаровані рішеннями як Китаю, так і Індії, в контексті вторгнення», - сказав журналістам директор Національної економічної ради Білого дому Брайан Діз на сніданок у середу, організований Christian Science Monitor.

СполученіШтати заявили Індії, що наслідки «більш явного стратегічного узгодження» з Москвою будуть «значними та довгостроковими», - сказав він.

Утой час як США, Європа, Австралія та Японія ввели економічні санкції проти Росії у відповідь на її війну проти України, Індія відмовилася від цього і натомість намагалася продовжувати імпорт російської нафти.

РеакціяНью-Делі на вторгнення ускладнює його відносини з Вашингтоном, де Індія вважається важливим партнером у протидії китайському впливу в Азії.

КоментаріДізе приходять після поїздки заступника радника з питань національної безпеки Далепа Сінгха до Індії минулого тижня, щоб зустрітися з чиновниками.

«Те, що Далеп дав зрозуміти своїм колегам під час цього візиту, це те, що ми не вважаємо, що Індія зацікавлена в прискоренні або збільшенні імпорту російської енергетики та інших товарів», - заявила прес-секретар Джен Псакі на початку цього тижня.

СШАта решта країн Групи семи країн продовжуватимуть працювати з Індією і сподіваються, що зможуть максимально вирівняти зусилля, заявив американський чиновник на брифінгу для журналістів у середу щодо нових санкцій проти Росії. Індія та США активно співпрацюють над продовольчою безпекою та глобальною енергетикою, заявив чиновник.

Чиновникпопросив не визначатися як умова для проведення брифінгу.

Крімпошуку російської нафти, Індія є найбільшим у світі покупцем російської зброї. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді чинив опір благанням США та Австралії зменшити відносини, наполягаючи на тому, що Індії потрібна російська зброя для протидії як Пакистану, так і Китаю, і що альтернативи занадто дорогі, на думку людей, знайомих з цим питанням.

Оригінальнапримітка:

США попереджають Індію про значні витрати, якщо вона узгоджується з Росією

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