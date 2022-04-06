Уругвай усунув використання масок і карантину в школах

La vuelta a las aulas de unos 178.000 estudiantes del país suramericano se produce tras culminar la suspensión que regía desde pasado 23 de marzo ante el crecimiento exponencial de la covid-19 en un contexto en que el número de contagios cae a la par de que crece el avance de la vacunación. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Після оголошення президента Уругваю Луїса Лакалле Поу, де він визначив припинення надзвичайної ситуації з коронавірусом у країні, відповідні органи зустрілися у вівторок, щоб визначити протоколи, які слід застосовувати в школах.

Міністр освіти і культури Пабло да Сільвейра, міністр охорони здоров'я Даніель Салінас, президент Центральної директорської ради (Codicen) Національної адміністрації громадської освіти (Anep) Роберт Сільва, визначив, що всі карантини в школах будуть ліквідовані з наступного квітня 19.

Ця дата відповідає першому дню школи після Тижня туризму, або Страсного тижня, тижні відпустки в Уругваї. Згідно з прес-конференцією, єдині діти, яким після цієї дати доведеться карантин, - це студенти, які мають позитивний результат.

У зв'язку з цим керівник портфоліо «Освіта та культура» назвав цей крок «чудовою новиною» і що завдяки цим заходам Уругвай повертається до ситуації «нормальної» у всіх центрах, повідомило радіо Монте-Карло.

Влада на конференції проконсультувалася, що відбувається у випадку виявлення спалаху, що означало б два або більше випадків з епідеміологічним зв'язком, і чи відповідно до протоколів, зазначених дітей, які контактували, повинен карантин. Вони відповіли, що ці студенти нічого не повинні робити з цим і що група продовжуватиме функціонувати без проблем.

Беручи слово «спалах» як виправдання, Да Сільвейра пояснила, що цей термін більше не буде використовуватися, а про людей з симптомами будуть говорити. Уразі їх наявності рекомендується, щоб студент не відвідував заняття, і, якщо вони роблять це, оскільки симптоми легкі, вони роблять це як маску.

«Я думаю, що ми досягаємо завершальної стадії шляху, який ми пройшли з 2020 року, коли почали затверджувати операційні протоколи в умовах пандемії. І ми повинні продовжувати дбати про себе, уряд вирішив скасувати надзвичайну ситуацію зі здоров'ям, і це хороша новина для країни та зокрема для освіти. Останнє, що нам залишилося, - це питання карантину, коли в класі був спалах, і це вже не буде карантином. Так, дитині, яка має симптоми, не повинна відвідувати, а решта також більше рекомендується носити маски у разі спалаху», - сказала да Сільва, додавши, що з початку школи в березні цього року серед посадових осіб, які не є викладачами, невчителями та учнями виявлено лише 1 900 випадків.

Desde el comienzo de clases en marzo de este año se detectaron solo 1.900 casos entre funcionarios docentes, no docentes y alumnos Foto: Pablo Da Silveira - EFE/Raúl Martínez EFE

«Тут ми продовжимо протокол, який має рекомендації, наприклад, вентиляцію. Якщоспостерігається погана вентиляція і в класі багато учнів, рекомендується використовувати маски. Тесаме стосується і коли відбувається агломерація, коли вони їдуть на шкільному транспорті, всі ці заходи», - сказав він.

Він також уточнив, що «що стосується їжі, ви знаєте, що ми нормально розвивалися у всіх школах, у середніх школах вона була розроблена нормально, у нас є протоколи в їдальнях, які будуть гнучкими, оскільки вони не матимуть стільки розподілу по змінах».

Він запевнив , що персонал, який обробляє їжу, спрямовану на студентів, все одно матиме обов'язок носити маски. «Це єдиний випадок, коли деякий час використання масок буде обов'язковим. В решті випадків це рекомендація, але це не обов'язок», - сказав він.

«Реальність динамічна, як завжди, у будь-якому випадку, чудова новина полягає в тому, що сьогодні цими заходами закривається винятковий період, який наше вчення прожило два роки, що було важко, і я думаю, що настав час подякувати. Викладачам, невикладацьким чиновникам, сім'ї та студентам за відповідальність та спокій, з якими вони поводилися протягом цих двох років, і я думаю, що вони беруть головний кредит за хороші порівняльні результати, яких ми досягли протягом цього складного періоду», - підсумував міністр Освіта і культура.





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