Україна підтвердила нові авіаудари і вибухи у Львівській та Дніпропетровській областях

El humo se eleva por encima de los edificios cerca del aeropuerto de Leópolis, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Leópolis, Ucrania, el 18 de marzo de 2022. REUTERS/Roman Baluk

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив нові авіаудари і вибухи у Львівській та Дніпропетровській областях України, про що підтвердила українська преса.

Козицький запевнив, що «сили ППО працюють і «захищають небо». Крім того, він попередив мешканців про перебування в притулках під звук зенітної сигналізації, про це повідомляє Українська щоденна «Українська правда».

Також було підтверджено, що вибухи сталися в околицях Радеїва, у Львівській губернії. За даними військової адміністрації, під час бомбардування ніхто не постраждав.

З іншого боку, на Дніпропетровщині джерела, про цитовані українською пресою, повідомили про вибухи в Новомосковську, поблизу міста Дніпро.

El jefe de la Administración Militar Regional al norte del país advirtió a los residentes que permanezcan en los refugios ante el sonido de las alarmas antiaéreas REUTERS

Основні військові зусилля Росії зараз зосереджені на підготовці наступу для встановлення повного контролю над територією українських областей Донецької та Луганської на сході країни та Маріуполем на півдні, повідомляє остання частина Вищого командування української армії.

Ця доповідь, опублікована 42-й день вторгнення Росії в Україну, свідчить про те, що російські війська продовжують наступ на Ізюм, місто, розташоване на Донецькій річці в Харківській губернії, а також у бік Слов'янська та Барвінкового, також в тій же провінції, про яку аналітики вважають ключові міста в Російський наступ у бік Донецька і Луганська, самопроголошених республік східної України.

«У донецькому керівництві ворог намагається поліпшити тактичне становище своїх підрозділів і продовжує проводити штурмові операції в окремих районах», - йдеться в партії.

Вище командування України також посилається на ситуацію в обложеному місті Маріуполі, стратегічному південному порту на березі сильно бомбардованого Азовського моря і де без базових служб проживає понад 150 тисяч осіб, за даними України.

«Спроби штурму Маріуполя не припиняються. Захисники міста понад сорок днів підтримували героїчну оборону, стримуючи переважні сили російських загарбників», - йдеться в українському Вищому командуванні.

Російська армія оголосила у вівторок остаточний наступ на захоплення портового міста після того, як минув термін для того, щоб українські сили скласти зброю і покинути місто в напрямку підконтрольної Києву території.

Росіяни продовжують обстрілювати місто Маріуполь, використовуючи артилерію і військово-повітряні сили і «українські війська, здається, проводять організований опір в деяких районах міста», - йдеться в останньому аналізі Інституту вивчення війни.

(З інформацією від Europa Press)

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: