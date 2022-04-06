Вони попереджають про проблеми через дзеркала в клітках птахів-компаньйонів

Чизамислювалися ви коли-небудь, що клітка з неправильним обладнанням може викликати захворювання домашніх птахів? Це може статися, якщо розмістити штучну сурогатну пару або дзеркало в клітку, щоб птах не відчувала себе самотньою.

Домашніптахи не повинні бути самотніми. Але той, хто думає, що може імітувати пару для своєї папуги, повісивши пластикову птицю або з дзеркалом в клітці, може помилитися, адже тварина може навіть захворіти.

Проблемаполягає в тому, що одиночний птах бачить пластикову птицю або її зображення в дзеркалі як своєрідний сурогат, повідомляє німецький спеціалізований журнал «Wellensitch&Papageien».

Годуванняодин одного є частиною природної поведінки пар папуг і папуг. У цьому випадку, на думку фахівців, це може стати причиною того, що одиночна птиця захоче погодувати «птаха-компаньйона».

Звичайнаповедінка полягає в тому, щоб птах відригала їжу і пропонувала її своєму супутнику. Але в цій ситуації я б віддав його пластиковій пташці або дзеркалу.

Ічерез відсутність взаємодії одиночний птах більш-менш безперервно відригує їжу, бажаючи запропонувати її передбачуваному штучному супутнику.

Пташиніфахівці попереджають, що безперервний блювотний рефлекс з часом може привести до подразнення слизової і, отже, зниження імунного захисту стравоходу.

дпа