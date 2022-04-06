Вони врятували двох мавп капуцинів, які були в клітці в квартирі реформи в CDMX

Дві мавпикапуцинів були врятовані у вівторок вдень у квартирі , розташованій на Пасео-де-ла-Реформа, в Мехіко .

Згідно із заявою Бригади нагляду за тваринами Міністерства безпеки громадян ( SSC ), маленькі білоликі примати були в клітці всередині будинку, в районі Хуарес , мерії Куаутемока.

Отримавши звіт, вони вирушили до місця, яке, як не дивно, перебувало під опікою поліції через спостереження за папкою розслідування Генеральної прокуратури ( FGJ ).

Крім того, ветеринарний зоотехнік відповідав за їх оцінку та надання першої медичної допомоги, щоб бути захищеними відповідним органом.

(Foto: Twitter/@SSC_CDMX)

ЄСВ закликав населення не незаконно купувати цей вид зразків і не займатися жорстоким поводженням з тваринами, оскільки вони потребують особливого догляду і живуть в адекватних умовах.





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