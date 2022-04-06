Вони засудили 14 скарг та обмежень проти венесуельської преси у березні

Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas, según recoge un comunicado de la asociación, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Венесуельський інститут Пренса у Сосьєдад (Ipys) у березні минулого року зафіксував « 14 випадків обмежень для преси », що представляло 18 порушень, що характеризуються залякуванням, свавілля та відмовою підходити до джерел новин .

«Протягом цього місяця (березень) Ipys Venezuela зафіксувала 14 випадків, які представляли 18 порушень преси, включали п'ять обмежень на доступ до інформації, п'ять інцидентів стигматизації мови, чотири напади та напади, три цензурні заходи та один акт образливого використання державної влади», - повідомили в громадській організації в заяві. опублікованому на своєму сайті.

Організація, яка відстоює свободу преси та право на інформацію у Венесуелі, зазначила, що ці справи торкнулися чотирьох ЗМІ, однієї правозахисної організації, 32 працівників преси та одного активіста.

«З 14 випадків обмежень для преси протягом третього місяця 2022 року 10 з них відбулися в традиційному середовищі, тоді як чотири в середовищі цифрових прав », - сказала громадська організація.

Серед подій, задокументованих цією організацією протягом березня місяця, є закриття станції FM Activa 89.3 , в Ель-Тігре, штат Анзоатегі, який « вийшов з повітря, коли Національна комісія з телекомунікацій (Конател) захопила своє обладнання».

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela contabilizó “14 casos de limitaciones a la prensa” durante el pasado mes de marzo (Archivo)

Він також окреслив обмеження доступу до інформації в державних установах, які постраждали 7 березня журналістами Зулма Лопес, з Пунто де Корте; Фабіола Ніньо, з Телевена; та Луцфранді Контрерас та Фредді Вілламізарз Регіонального телебачення дель Тачіра (TRT) у штаті Тачіра.

Крім того, Ipys Venezuela посилався на законопроект про мережу, який розробляється в рамках підкомітету з комунікацій та інформації парламенту Венесуели та висловила стурбованість цим інструментом, який, на його думку, може бути «іншим механізмом, що реалізується державою, цензуру інформації свободи в країні».

«Соціальні мережі стали вікнами для доступу до інформації у Венесуелі в умовах зникнення традиційних засобів масової інформації, які систематично переслідувалися державою. Аленавіть у кіберпросторі було відображено, як влада використовує правові інструменти довільно, щоб замовкнути незгодні голоси», - заявила про це громадська організація.

3 лютого Міжамериканська асоціація преси (МАПА) засудила «підйом» «порушень свободи вираження поглядів» у Венесуелі та засудила « блокаду цифрових медіа » та « незаконне використання персональних даних для переслідування журналістів ».

У резолюції, щодо блокади трьох цифрових ЗМІ, МАПА підкреслила, що «невпинне переслідування ЗМІ та журналістів, а також блокування небагатьох ЗМІ, які досі публікують в Інтернеті, майже завершили режим плану комунікації гегемонії, схожий на кубинський модель».

(З інформацією від EFE)

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