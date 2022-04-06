США попередили Пхеньян, що будуть «наслідки» для його запусків ракет

СполученіШтати попередили Північну Корею в середу, що її програма запуску ракет матиме «наслідки», хоча в той же час вона звернулася до Пхеньяну до «діалогу» і висловила готовність вислухати його «занепокоєння».
За данимиуряду Джо Байдена, Пхеньян здійснив 13 запусків цього року, три з яких були МБР, з великою дальністю понад 5500 кілометрів.
Високопоставлений чиновник адміністрації пояснив під час розмови з журналістами, що підозрює, що Північна Корея організовує «нові провокації» на цей місяць і заявив, що Вашингтон «готується» до нього за погодженням зі своїми партнерами в Сеулі та Токіо.
«Всі наші дії спрямовані на те, щоб дати зрозуміти Північній Кореї, що її ескалація має наслідки і що міжнародне співтовариство ніколи не прийме свою програму розвитку зброї як нормальну», - сказав він.
Це ж джерело нагадало, що Міністерство фінансів США вже ввело санкції , щоб запобігти доступу Північної Кореї до технологій, які дозволять їй розробити свою ракетну програму.
Чиновник сказав Пхеньяну, що «єдиним життєздатним варіантом є діалог», що Вашингтон не має «ворожого» ставлення до Північної Кореїі що адміністрація Джо Байдена готова «слухати занепокоєння Пхеньяна».
«Ми залишаємося відданими шляху діалогу і сподіваємось, що північнокорейці приймуть наше запрошення взяти участь у серйозному та безперервному діалозі для просування спільних цілей, включаючи денуклеаризацію Корейського півострова», - сказав він.
Зі свого боку, спеціальний посланник США у Північній Кореї Сен Кім та його південнокорейський колега Нох Кью-дук обговорили останній тест на МБР Пхеньяна та зусилля Вашингтона щодо продовження пошуку серйозного та стійкого діалогу з Північною Кореєю.
Сунг Кім підкреслив «тверду прихильність Америки безпеці Республіки Корея, одночасно підтвердивши, що Сполучені Штати продовжують шукати серйозного і стійкого діалогу з Північною Кореєю», - пояснив у заяві речник Держдепартаменту США Нед Прайс.
У зв'язку з цим Кім наголосив на важливості «тісної двосторонньої координації з Республікою Корея та іншими союзниками і партнерами» для просування спільної мети повної «денуклеаризації Корейського півострова».
«Обидва засудили запуск МБР Корейською Народно-Демократичною Республікою 24 березня, що було лише останнім у серії все більш холодних запусків Північної Кореї цього року. Вони також підтвердили важливість сильної та єдиної відповіді на ці ескалаційні дії», - йдеться у заяві.
США намагалися 25 березня в Раді Безпеки ООН посилити санкції проти Північної Кореї, але Росія і Китай виступили проти і наполягали на зменшенні покарань для стимулювання переговорів з Пхеньяном.
У зв'язку з цим американський чиновник закликав Москву і Пекін працювати зі США, щоб «відправити чітке повідомлення» про те, що запуски Північної Кореї «неприпустимі».
Він особливо підкреслив, що Китай, союзник Пхеньяна, поділяє «зацікавленість у підтримці стабільності на Корейському півострові».
Зінформацією від EFE
Продовжуйтечитати: