США попередили Пхеньян, що будуть «наслідки» для його запусків ракет

Foto publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) muestra a la Academia de Ciencias de la Defensa de la República Popular Democrática de Corea probando un nuevo tipo de misil balístico submarino lanzado en un lugar no revelado el 19 de octubre de 2021. EFE/EPA/KCNA

СполученіШтати попередили Північну Корею в середу, що її програма запуску ракет матиме «наслідки», хоча в той же час вона звернулася до Пхеньяну до «діалогу» і висловила готовність вислухати його «занепокоєння».

За данимиуряду Джо Байдена, Пхеньян здійснив 13 запусків цього року, три з яких були МБР, з великою дальністю понад 5500 кілометрів.

Високопоставлений чиновник адміністрації пояснив під час розмови з журналістами, що підозрює, що Північна Корея організовує «нові провокації» на цей місяць і заявив, що Вашингтон «готується» до нього за погодженням зі своїми партнерами в Сеулі та Токіо.

El dictador norcoreano Kim Jong-un

«Всі наші дії спрямовані на те, щоб дати зрозуміти Північній Кореї, що її ескалація має наслідки і що міжнародне співтовариство ніколи не прийме свою програму розвитку зброї як нормальну», - сказав він.

Це ж джерело нагадало, що Міністерство фінансів США вже ввело санкції , щоб запобігти доступу Північної Кореї до технологій, які дозволять їй розробити свою ракетну програму.

Чиновник сказав Пхеньяну, що «єдиним життєздатним варіантом є діалог», що Вашингтон не має «ворожого» ставлення до Північної Кореїі що адміністрація Джо Байдена готова «слухати занепокоєння Пхеньяна».

Personas asisten a una acto de juramento antes del décimo aniversario de la muerte del antiguo líder Kim Jong Il, en Piongyang, Corea del Norte, 16 de diciembre de 2021 por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) (KCNA/vía REUTERS) via REUTERS

«Ми залишаємося відданими шляху діалогу і сподіваємось, що північнокорейці приймуть наше запрошення взяти участь у серйозному та безперервному діалозі для просування спільних цілей, включаючи денуклеаризацію Корейського півострова», - сказав він.

Зі свого боку, спеціальний посланник США у Північній Кореї Сен Кім та його південнокорейський колега Нох Кью-дук обговорили останній тест на МБР Пхеньяна та зусилля Вашингтона щодо продовження пошуку серйозного та стійкого діалогу з Північною Кореєю.

Сунг Кім підкреслив «тверду прихильність Америки безпеці Республіки Корея, одночасно підтвердивши, що Сполучені Штати продовжують шукати серйозного і стійкого діалогу з Північною Кореєю», - пояснив у заяві речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

У зв'язку з цим Кім наголосив на важливості «тісної двосторонньої координації з Республікою Корея та іншими союзниками і партнерами» для просування спільної мети повної «денуклеаризації Корейського півострова».

«Обидва засудили запуск МБР Корейською Народно-Демократичною Республікою 24 березня, що було лише останнім у серії все більш холодних запусків Північної Кореї цього року. Вони також підтвердили важливість сильної та єдиної відповіді на ці ескалаційні дії», - йдеться у заяві.

Misiles de Corea del Norte

США намагалися 25 березня в Раді Безпеки ООН посилити санкції проти Північної Кореї, але Росія і Китай виступили проти і наполягали на зменшенні покарань для стимулювання переговорів з Пхеньяном.

У зв'язку з цим американський чиновник закликав Москву і Пекін працювати зі США, щоб «відправити чітке повідомлення» про те, що запуски Північної Кореї «неприпустимі».

Він особливо підкреслив, що Китай, союзник Пхеньяна, поділяє «зацікавленість у підтримці стабільності на Корейському півострові».

Зінформацією від EFE

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