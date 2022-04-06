В ООН підтвердили загибель майже 1500 мирних жителів і понад 2000 отримали поранення з початку вторгнення в Україну

FOTO DE ARCHIVO: Un niño camina junto a tumbas con cuerpos de civiles, que según los residentes locales fueron asesinados por soldados rusos, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en Bucha, en la región de Kiev, Ucrania, 4 de abril de 2022. La inscripción en la cruz del centro dice: "Desconocido". REUTERS/Vladyslav Musiienko

Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини підтвердив у середу, що майже 1500 мирних жителів вже загинули і понад 2000 отримали поранення з моменту початку російського вторгнення в Україну 24 лютого.

У заяві ООН вказала, що до цих пір 1480 мирних жителів загинули та 2195 отримали поранення, що становить загалом 3675 загиблих. Серед померлих було 321 чоловік, 211 жінок та 61 дитина, крім815 дорослих ще невідомих.

Крім того, постраждали 253 чоловіки, 194 жінки та сотні неповнолітніх, а також 1 565 дорослих, які необхідно ідентифікувати. ВООН попередили, що більшість поранень сталися в результаті застосування боєприпасів і дальніх вибухових речовин, таких як важка артилерія і ракети.

Однак в офісі ООН вважають, що ця цифра може бути набагато більшою , оскільки вона очікує інформації про райони, де відбуваються запеклі зіткнення між російськими та українськими силами.

Mediante un comunicado el organismo precisó que entre los fallecidos se encuentran 321 hombres, 211 mujeres y 61 niños (Foto: Franco Fafasuli) Franco Fafasuli

Це стосується, наприклад, таких регіонів, як Донецька, Харківська, Луганська та Сумська, серед інших, де є ознаки численних жертв серед мирного населення. За вихідні українська влада повідомила про відкриття понад 300 тіл у місті Буча після виведення російських військ.

Глава Гостомельської військової адміністрації Тарас Думенко запевнив, що після 35 днів окупації російськими військами в цьому місті Київської області зниклих без вісті зниклих без вісті, повідомляє українська преса.

«За 35 днів окупації ми зникли більше 400. Заразми оглядаємо підвали Гостомеля разом із службами екстреної допомоги та патрульною поліцією. Унас близько 1200 сусідів, зв'язок яких підтверджена і які інформують нас про місцезнаходження тих чи інших людей, які виїхали», - пояснив Думенко, повідомляє ІА « Укрінкорм ».

Таким чином, він зазначив, що в місті Гостомель виявлено не так багато тіл, але вони були знайдені в селах, де були виявлені вбиті мешканці.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив нові авіаудари і вибухи у Львівській та Дніпропетровській областях України, про що підтвердила українська преса.

Козицький запевнив, що «сили ППО працюють і «захищають небо». Крім того, він попередив мешканців про перебування в притулках під звук зенітної сигналізації, про це повідомляє Українська щоденна «Українська правда».

Також було підтверджено, що вибухи сталися в околицях Радеїва, у Львівській губернії. За даними військової адміністрації, під час бомбардування ніхто не постраждав.

(З інформацією від Europa Press)

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: