Українська армія відновила кілька локацій на Херсонщині

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

Українськівійська повідомили в середу, що їм вдалося відновити кілька місць у Херсонській області, на півдні країни, в той час як бойові дії тривають в деяких місцях, наприклад, Олександрівка.

У заяві Збройні Сили вказали, що «ворог робить кроки по відновленню своїх бойових можливостей в напрямку Південнобузького, де намагається облаштувати свої війська». «Терор триває для цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області», - нарікали в Армії.

У зв'язку з цим він пояснив, що російські війська в результаті «наступальних» дій українських сил втратили контроль над Добрянкою, Нововознесенським і Трудолюбовкою.

Manifestantes reaccionan a las granadas aturdidoras lanzadas por las tropas rusas mientras protestan por la invasión rusa, a lo largo de la avenida Ushakova en Kherson, Ucrania el 21 de marzo de 2022 en esta imagen fija de un video obtenido por REUTERS VIA REUTERS

Однак вони попередили, що в Херсоні закінчуються продукти харчування, паливо та ліки, а мешканці стикаються з тиском з боку «окупаційних сил», які «не тільки розганяють будь-яку мирну демонстрацію, але і проводять рейди».

З іншого боку, у Дніпропетровській області, майже в 400 кілометрах на північний схід від Херсона, російська армія за одну ніч здійснила серію обстрілів бензобак.

«Сьогодні вночі було тривожним і важким. Ворогнапав на нашу територію з повітря і вдарив завод і бензобак. Депознищено і рятувальні бригади борються з полум'ям, щоб знайти тих, хто вижив на заводі», - повідомив в Telegram голова Дніпропетровської державної адміністрації Валентин Резніченко.

(З інформацією від Europa Press)

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