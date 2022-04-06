Українська армія відновила кілька локацій на Херсонщині

Українськівійська повідомили в середу, що їм вдалося відновити кілька місць у Херсонській області, на півдні країни, в той час як бойові дії тривають в деяких місцях, наприклад, Олександрівка.
У заяві Збройні Сили вказали, що «ворог робить кроки по відновленню своїх бойових можливостей в напрямку Південнобузького, де намагається облаштувати свої війська». «Терор триває для цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області», - нарікали в Армії.
У зв'язку з цим він пояснив, що російські війська в результаті «наступальних» дій українських сил втратили контроль над Добрянкою, Нововознесенським і Трудолюбовкою.
Однак вони попередили, що в Херсоні закінчуються продукти харчування, паливо та ліки, а мешканці стикаються з тиском з боку «окупаційних сил», які «не тільки розганяють будь-яку мирну демонстрацію, але і проводять рейди».
З іншого боку, у Дніпропетровській області, майже в 400 кілометрах на північний схід від Херсона, російська армія за одну ніч здійснила серію обстрілів бензобак.
«Сьогодні вночі було тривожним і важким. Ворогнапав на нашу територію з повітря і вдарив завод і бензобак. Депознищено і рятувальні бригади борються з полум'ям, щоб знайти тих, хто вижив на заводі», - повідомив в Telegram голова Дніпропетровської державної адміністрації Валентин Резніченко.
(З інформацією від Europa Press)
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