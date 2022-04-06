Титанічна задача збереження морської вакіти, ссавця, найближчого до вимирання

Mexican Navy members look on to the MV Sharpie ship during a press tour in Baja California, Mexico March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan

На борту двох кораблів громадської організації Товариство охорони морської вівчарки, захисники навколишнього середовищапрацюють 24 годинина день рука об руку змексиканською владою, щоб врятувати майже вимерлуморську вакітууВерхній частині Каліфорнійської затоки, у морі Кортеса.

Останнє наукове дослідження, проведене в жовтні та листопаді 2021 року Sea Shepherd's MV Sharpie та музейним М.В. Нарвалом - вдалося виявити від семи до восьми дорослих морських ваквітів та між одним і двома молодими.

«Це ті, які можна було б перерахувати, але можуть бути й інші вакіти, тому що це чудове місце. На карті вона виглядає маленькою, але з моря вона величезна», - сказав Прітам Сінгх, президент Sea Shepherd, в інтерв'ю агентству EFE.

Це, незважаючи на різке скорочення зразків за останні роки, залишається надією, що завдяки негорючій роботі Морської вівчарки та співпраці з урядом Мексики буде досягнуто поступового зростання цього ендемічного виду.

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З січня 2022 року Морська вівчарка та Секретаріат Військово-морського флоту (Семар) розпочали новий спільний протокол інформації та реагування, який призвів доістотного скорочення кількості рибальських суден узоні нульової толерантності та тривалості часу, що мережі залишаються у воді, заявили в пресі конференція. з Сан-Феліпе, в північно-західному мексиканському штаті Нижня Каліфорнія.

Операція Miracle проводить свою восьму кампанію в ці дні з кораблями Шарпі та Джона Пола ДеДжорії, що охороняють зону нульової толерантності, периметр у Верхній затоці, де жодне судно не може плисти.

Crew members talk in the helm of the MV John Paul DeJoria vessel during a press tour in Baja California, Mexico March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan REUTERS

Крім того, вони видаляють сітки, які дрейфують , і які можуть зловити морських ваквитів, морського ссавця, найближчого до вимирання , а також тотоабас , рибу, урожай якої купується за непомірні суми, оскільки йому приписують різні властивості в традиційній китайській медицині.

Тотоабу не можна продавати, але все ще є ті, хто намагається це зробити, і цим вони шкодять ваквіті, яка може попастися в мережі, як і інші види, такі як черепахи, дельфіни і навіть акули.

Заплутування в рибальських сітях є найбільшою задокументованою загрозою виживання виду.

Тому щоранку, дуже рано, на єдиній рампі регулювання доступу для рибалок, Семар разом з іншими органами, такими як Національна комісія з аквакультури та рибного господарства (Conapesca), дозволи рибалок та їх інструменти переглядаються, щоб перевірити, що їхробота не зашкодить вакіті.

A Mexican Navy Interceptor sails ahead of a fishing boat during a press tour in Baja California, Mexico March 31, 2022. Picture taken March 31, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan REUTERS

Один з рибалок, який проходить цей огляд щоранку і який вважав за краще залишатися анонімним, вважав в інтерв'ю EFE , що ці види заходів та контролю є позитивними.

І він сказав, що, якщо він зіткнеться з вакітою у своїх мережах, він повинен випустити її «щоб вони відтворювали більше».

Однак він запевнив, що якщо використовуються регуляторні сітки, то тонкою ниткою і тотоаба, і вакіта розбивають сітку і не потрапляють.

Інший рибалка сказав, що відгуки позитивні, тому що вони захищають роботу тих, у кого всі папери в порядку, але сказав, що потрібно буде робити ці ж вправи в інших областях, звідки, за його словами, виходять «панги» (човни).





«Виходить багато панг, які не мають дозволу, і це впливає на тих, хто має дозвіл», - сказав він.

Крім постійного спостереження на морі і перевірки рампи, існує безліч інших способів, за допомогою яких влада прагне контролювати, щоб риболовля в цьому районі відповідала встановленим нормам.

Наприклад, вони проводять кілька щоденних патрулів морем, землею та повітрям , в яких вони перевіряють рибальські мережі і, крім усього іншого, шукають сітки, які, можливо, опинилися на пляжах.





«Діяльність, яку робить Семар, полягає в підтримці верховенства права в районі Рібера, і ми надаємо супровід та безпеку Profepa (Федеральна прокуратура з охорони навколишнього середовища) та Конапеска для виконання своєї роботи, яка полягає в перевірці», - третій майстер піхоти військово-морського флоту Маріно Гарсія, сказав Ефе під час наземних перевірок в Сан-Феліпе.

Крім того, влада оперативно реагують на дзвінки з кораблів Морської вівчарки, коли виявляють наявність корабля в Зоні нульової толерантності або будь-які аномалії в цьому районі.

Операція Milagro, яка є партнерством між шістьма мексиканськими державними установами і очолює Семар та Товариство охорони морських вівчарок, особливо в цій восьмій кампанії підтримує надію на виживання пристані vaquita, найменшого виду porpaise у світі.