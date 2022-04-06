Відмітка, яку Луїс Діас забив у тріумфі Ліверпуля над «Бенфікою» для Ліги чемпіонів

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Benfica v Liverpool - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - April 5, 2022 Liverpool's Luis Diaz celebrates scoring their third goal with teammates Action Images via Reuters/Matthew Childs

ЛуїсДіас забив нову оцінку після перемоги «Ліверпуля» 3-1 над «Бенфікою» 5 квітня: він став першим колумбійцем, який забив гол і надав допомогу на етапах ліквідації Ліги чемпіонів.

Радамель Фалькао Гарсія вже повідомляв як забив, так і допомагав у тому ж матчі, але зробив це на груповому етапі: у Монако 3-1 перемога над «Фенербахче» у виданні 2016 року, коли клуб французької ліги вийшов на півфінальний етап, де його ліквідував Ювентус.

Лучо, на відміну від Фальчао, не сприяв так багато або голів проходить у перших випадках найважливішого конкурсу в Європі. Але він зробив це в чвертьфіналі, в той час в матчі, коли його команда перебувала під атакою португальського клубу.

Коли ґуаджіро забив, червоні виграли 2:1 на табло, і матч був близьким до кінця (87-а хвилина). І коли він допомагав Садіо Мане (хвилина 34), його команда ледь виграла найменшу різницю завдяки головному голу Конате.

Зі смиренням нападник визнав, що його слабкість не на полі гри, де його розуміють зі своїми товаришами по команді так, ніби він знав їх давно, незважаючи на те, що він був із командою лише два місяці, а поза нею. Це англійська мова, за яку я не зміг спілкуватися так, як міг би побажати з Юргеном Клоппом, його тренером, хоча він має лише похвалу за нього.

«Я радий бути тут у такій великій команді, без сумніву, що англійська я повинен почати займатися, сподіваюся, я можу швидко її вивчити, це те, що я хочу. Важливим є те, що я роблю все добре і що я швидко приєднуюся до команди», - додав чоловік з Барранкаса, мабуть, найкращий колумбійський футболіст на даний момент.

У Estadio da Luz, в Португалії, був час, коли, якби не Алісон Беккер, Бенфіка виграла б нічию. Про це Лучо дав своє пояснення:

Колумбієць зіткнувся з Бенфікою, вічним суперником Порто в Прімейрі Лізі, ніби це класика, за словами Клоппа, який приховав щастя бачити, як він засліплює. «Він найкращий гравець. Луїс зіграв дербі, я не думаю, що він бачив це так, але його послідовники бачили це так. Те, як він влаштувався на третій гол, був світовий клас».

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