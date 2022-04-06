Вражаючі удари по воді, які здивували всіх глядачів в Augusta Masters

Томмі Флітвуд викликав здивування присутніх ризикованим кроком

Хоча переважна більшість фокусів на Augusta Masters вказувала на повернення Tiger Woods до професійної діяльності, в день до першого дня змагань таланти, які братимуть участь у заході, почали проявляти частину свого репертуару. У Пар 3 конкурс, проведений на отворах відомого Augusta National Golf Club , Томмі Флітвуд і Джастін Роуз подбали про підняття аудиторії зі своїх місць двома вражаючими штрихами.

Тема конкурсу полягає в тому, щоб закінчити лунку в три штрихи або менше. З розривом посередині британський конкурент розрахував відстань, щоб спробувати твердий удар, який змушує м'яч відскакувати від поверхні води, не занурюючись. Пильним поглядом присутніх йому вдалося покинути м'яч на кілька метрів від бажаної мети, породжуючи овації публіки.

Однак він не був би єдиним, хто цього досяг: південноафриканський також використовував той же ресурс і домігся аналогічного результату. Два послідовних постріли з дуже високим ступенем складності з особливістю того, що Роуз в кінцевому підсумку вдарив м'яч свого колеги і відсунувши його від остаточного отвору. Оскільки це було не що інше, як дружня подія, це було все сміється та привітання серед гравців у гольф, які змагатимуться з цього четверга в пошуках надягання характерної зеленої куртки.

«Це був прекрасний постріл», - сказав Флітвуд журналістам після їхнього раунду. Він додав у складному тоні з метою головної події, яка відбудеться між 7 та 10 квітня: «Дуже добре мати такий хіт у Майстрів. Зараз наближаються три дуже конкурентні дні. Раптомстрати виходять так, як я уявляю їх у моїй голові. Спробую повторити».

Всі очікування покладаються на повернення Тигра, що цієї середи планує зіграти дев'ятилуночний раунд практики, щоб прийняти остаточне рішення, побачивши, як його статура реагує на зусилля. «Йдеться про те, як моє тіло відновиться і що моє тіло може зробити наступного дня», - пояснив 15-разовий переможець Великого шолома перед мікрофонами після того, як за останні два дні грав трилункові раунди практики.

Варто пам'ятати, що 46-річний гольфіст був госпіталізований тижнями і не міг ходити місяцями після автомобільної аварії в лютому 2021 року . ВідкриттяВудсав першому турі четверга було б однією з найдивовижніших травм повернення в історії спорту, оскільки п'ятиразовий чемпіон Masters офіційно не грав з моменту захисту свого титулу на Мастерс 2020 році.

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