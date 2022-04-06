ДНП запускає «Місію децентралізації», щоб надати рекомендації національному уряду

У вівторок Департамент національного планування (ДНП) представив «Місію децентралізації», орган, що складається з десяти експертів та представників територіальних та корінних утворень, які нададуть низку рекомендацій національному уряду, пов'язаних з регіональною автономією та спроможністю управління.

Це підтвердила директор ДНП Алехандра Ботеро, яка пояснила, що стратегія спрямована на підтримку регіонів для досягнення більшого соціального та економічного розвитку, пояснивши, що рекомендації триватимуть не довше 18 місяців і будуть виконуватися з принципами прозорості, незалежність і підзвітність прокурора.

«ДНП почала докладати зусиль для роботи та виконання цілей місії, яка перегляне поточну модель децентралізації країни з урахуванням передачі компетенцій та ресурсів між нацією та територіальними утвореннями для досягнення короткострокових, середньострокових та довгострокових ставок », зазначив суб'єкт господарювання, приєднаний до національного уряду.

Серед п'яти осей, на які має вирішуватися місія, є фінансування шляхом перегляду різних джерел та підвищення якості державних витрат; виконання зобов'язань щодо децентралізації та корінних територій; перерозподіл компетенцій у відповідальності різних рівнів влади, на основа своїх можливостей.

Фінансування також буде розглядатися шляхом перегляду різних джерел та підвищення якості державних витрат; а також сприяння прозорості та механізмів участі громадян у державних справах на територіальному рівні, готуючи навчання та презентацію конституційних ініціатив та законодавчих заходи щодо визначення компетенцій між державою та територіальними утвореннями.

«Процес територіальної децентралізації відіграє фундаментальну роль у сприянні економічному розвитку, регіональній конвергенції та, отже, більшому добробуту всіх громадян, тому Уряд вирішив просунути реалізацію «Місії децентралізації». Це суттєва можливість для Нації, оскільки дозволить побудувати законодавчі та конституційні пропозиції, які породжують глибокі зміни в автономії та управлінні регіонами», - сказав директор ДНП.

Він також зазначив, що з цієї причини необхідно переглянути поточну модель децентралізації, оскільки країна зазнала значних змін у політичній, фіскальній та адміністративній сферах, а також зазначив, що зміцнення територіальних спроможностей здійснювати власний розвиток з метою забезпечення джерела ресурсів проти призначених компетенцій є ключовими елементами місії.

Цю стратегію очолить Даніель Ескобар, юрист, що спеціалізується на податковому законодавстві та з дослідженнями в галузі міжнародного оподаткування, який буде служити керівником процесів управління та територіальних доходів, координації, модернізації та координації між державними структурами, директором територіальних податків у різні сутності, серед інших.

Остання місія децентралізації була проведена в 1992 році під керівництвом Едуардо Віснера Дурана, відзначивши 30-ту річницю однієї з головних цілей, яка була поставлена з моменту народження Республіки, а саме управління територіями та децентралізація влади.

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