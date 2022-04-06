Директор Parque Fundidora представив свою відставку з професійних причин

ХесусГорасіо Гонсалес представив свою відставку генеральним директором Parque Fundidora цієї середи, 6 березня, під час чергової сесії Ради директорів парку.

Враховуючи це, досі невідомо, хто замінить його на своїй посаді, яку він займав сім місяців, але відомо, що його відставка була обумовлена професійною можливістю, яка є більш вмілою в його особистих проектах.

Відставкабула представлена в присутності Генерального секретаря уряду Хав'єра Наварро Веласко та головування в Раді на чолі зБернардо Бічара Асадом, про що оголосив Міленіо. У листі подяки він написав:

El Parque Fundidora abarca una superficie de 144 hectáreas, cuenta 2.35 kilómetros de canal de agua artificial, dos lagos, 23 fuentes y 3.4 kilómetros de pista (Foto: Twitter@parquefundidora)

Слід зазначити, що Горасіо отримав критику за своє управління парком Фундідора, розташованого в Нуево-Леоні, після того, як фестиваль Tecate Pa'l Norte мав це місце як місце, тому значна частина його зелених зон постраждала після того, як він був проведений там, де алкоголь продавався в громадському просторі.

У той часколишній директор зазначив, що завдяки фестивалю було отримано 10% каси, і він передбачив, що для видання 2022 рік прибуток складе 12%. Щостосується продуктів харчування та напоїв, він підрахував, що це буде близько 15% порівняно з 10% у попередньому році.

Незважаючи на це, він запевнив, що «з керівництвом та баченням президента та членів Ради директорів» Парк Фундідора стане одним з найкращих публічних просторів у Нуево-Леоні та Мексиці. Він також подякував губернаторові Самуїлу Гарсії за запрошення приєднатися до його адміністрації.

ГорасіоГонсалес обіймав посаду керівника офісу Головного управління Parque Fundidora з 7 жовтня 2021 року. Однакраніше він був чергуванням Сенату Республіки для парламентської групи Партії національної дії (PAN), замінивши ліцензованого сенатора Віктора Фуентеса Соліса.

ХесусГорасіо завершив навчання в Університеті Монтеррей в кар'єрі ділового адміністрування. Пізніше він закінчив ступінь магістра в Tecnológico de Monterrey та в Університеті Рея Хуана Карлоса в Іспанії.

El INAH le otorgó el título de Museo de Sitio de Arqueología Industrial ](Foto: Twitter@parquefundidora)

Парк Фундідора - один з найбільш емблематичних громадських просторів у Нуево-Леоні, не тільки тому, що саме там президент Андрес Мануель Лопес Обрадор відкрив салон de la Fame для бейсболу (його улюблений вид спорту), а також за його здатність бути місцем проведення різних культурних заходів.

4листопада 1988 року було офіційно створено Траст парку Фундідора, проект Приватної ініціативи та уряду Нуево-Леона, щоб перетворити його на розважальний, освітній, спортивний та культурний простір. Лишев 2006 році він був перетворений в децентралізований громадський орган.

Національнийінститут антропології та історії (INAH) присвоїв йому звання Музею промислової археології за спадщину для суб'єкта господарювання завдяки історичній цінності 27 макроконструкцій та 127 сталевих інструментів, які зараз є музейними експонатами.

Згідно з офіційним веб-сайтом, за рік він реєструє близько 8,5 мільйонів відвідувачів, займає площу 144 га, має 2,35 кілометра штучного водного каналу, два озера, 23 фонтани і 3,4 кілометра колії.

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